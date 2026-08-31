Sénégal/Mali: Eliminatoires Mondial basket 2027 - Le pays domine le Mali et termine premier du groupe F

Diamniadio — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a largement battu le Mali par 97 points à 71, dimanche à la Dakar Arena de Diamniadio, lors de la troisième et dernière journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires pour la Coupe du monde de basketball 2027.

Le Sénégal a terminé premier du groupe F avec 16 points devant la Côte d'Ivoire, deuxième, à l'issue de cette fenêtre. Il partage le groupe F avec la Côte d'Ivoire, la RDC (6e, 12 pts), l'Égypte (5e, 13 pts , l'Angola (3e, 15 points) et le Mali (4e, 15 pts)

Les Lions ont livré une prestation solide et maîtrisée, prenant rapidement les commandes de la rencontre face à une équipe malienne en difficulté sur le plan offensif.

Le capitaine sénégalais Brancou Badio a rapidement donné le ton en inscrivant deux tirs à trois points consécutifs dès les premières minutes. Portés par cette entame réussie et profitant de la maladresse de leurs adversaires, les Lions ont terminé le premier quart-temps avec une avance de douze points (24-12).

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Les hommes de DeSadagana Diop ont poursuivi leur domination au deuxième quart-temps, conservant une avance confortable. À la pause, le Sénégal menait de 16 points (46-30), grâce notamment à l'adresse retrouvée de Badio et à une défense particulièrement efficace, à l'image d'Atoumane, très actif dans le secteur défensif.

Au retour des vestiaires, les Lions ont continué sur le même rythme, avec l'objectif de consolider leur avantage et de décrocher définitivement leur qualification pour le Mondial 2027.

Après un début de troisième quart-temps largement à l'avantage des Sénégalais, les Maliens ont connu un bref temps fort, profitant d'un passage à vide de leurs adversaires pour inscrire huit points consécutifs. Les Lions ont toutefois repris le contrôle de la partie, sous l'impulsion de Badio, pour porter leur avance à 19 points à l'issue du troisième quart-temps.

Le dernier quart-temps a été marqué par la performance de Jean-Jacques Boissy. Le meneur sénégalais, particulièrement adroit derrière la ligne à trois points, a contribué à creuser davantage l'écart et à assurer définitivement le succès des Lions.

Boissy a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points, devant Brancou Badio, auteur de 22 points. La complémentarité entre les deux joueurs a constitué l'un des principaux atouts du Sénégal au cours de cette rencontre.

Avec une avance confortable dans les dernières minutes, le staff technique sénégalais a fait tourner son effectif, permettant notamment à Amadou Wade, seul joueur de la sélection évoluant dans le championnat national (As Douanes), de faire son entrée en jeu.

Son apparition a suscité une forte réaction du public de la Dakar Arena, qui réclamait depuis le début de cette fenêtre la présence du joueur sur le parquet. Cette entrée a donné lieu à un moment de communion entre les supporters et les joueurs sénégalais.

La prochaine fenêtre est prévue en février 2027.