Sénégal: Décès de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara - Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire d'une figure de la communauté khadre

30 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé, dimanche, sa "profonde tristesse" à la suite du rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah et doyen d'âge de la famille de Cheikh Saadbou.

Le chef de l'État a notamment présenté ses "condoléances attristées" à la famille du défunt, à la communauté khadre du Sénégal et de Mauritanie ainsi qu'à "l'ensemble des fidèles qu'il a guidés".

Bassirou Diomaye Faye a également formulé des prières pour le repos éternel du défunt, demandant à Dieu de l'accueillir dans Son paradis et de lui accorder "Sa miséricorde infinie".

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