Sénégal: Podor - Aliou Ousmane Ba, officiellement installé chef du village de Nénette

30 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le sous-préfet de Gamadji Sarré Oumar Mamoudou Sow a installé samedi, Aliou Mamoudou Isma Ba, comme nouveau chef de village de Nénette, dans le département de Podor (nord), en remplacement de Ali Sidi Ba, décédé, a appris l'APS de l'autorité préfectorale.

"La chefferie traditionnelle constitue le lien entre l'administration et les populations", a déclaré le sous-préfet. Le chef de village, a-t-il ajouté, est le garant de la paix sociale, de la cohésion, des valeurs et des traditions.

Le chef de village est l'auxiliaire administratif, représentant de l'Etat auprès des citoyens, a-t-il rappelé, assurant que cette fonction est protégée par décret.

Il a rendu hommage à feu Ali Sidi Ba, pour les services rendus à Nénette et à la commune de Guédé village, priant pour le repos de son âme.

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A partir d'aujourd'hui, a-t-il dit, une lourde responsabilité repose sur les épaules du nouveau chef de village.

Il lui recommande d'être le chef de tous, sans distinction d'ethnie, d'âge, ni de parti politique, de promouvoir la paix et le dialogue.

"Le chef du village devra à l'amiable régler les conflits fonciers et familiaux, avant d'assurer son rôle de relais de l'Etat. Il sera chargé de sensibiliser sur la santé, l'école, l'hygiène, l'environnement, le recensement, les élections, la campagne agricole, bref, devenant ainsi le dépositaire local des politiques publiques de l'Etat", a-t-il expliqué.

Le sous-préfet lui a demandé de travailler en synergie avec le maire, les services techniques, les ASC, le groupement de femmes et de jeunes.

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