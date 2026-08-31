Sénégal: Dix huit Sénégalais parmi les migrants interceptés au large du Maroc

Dakar — Au total, 18 Sénégalais figurent parmi les 201 migrants subsahariens interceptés samedi au large de Dakhla, une ville du sud marocain, par la Marine royale marocaine, a-t-on appris des autorités marocaines.

L'embarcation était notamment partie de la Gambie avec à son bord 18 Sénégalais, dont 2 femmes et 1 enfant, 11 Ivoiriens, 144 Guinéens, 5 Maliens et 21 Gambiens, a indiqué le rapport détaillant le nombre de migrants et la provenance de l'embarcation

La pirogue a été arraisonnée à 185 Km au Sud-Ouest de Dakhla par des unités de la Marine Royale marocaine.

Les occupants comptaient se rendre aux Îles Canaries en Espagne, a souligné l'état-major général de l'armée marocaine dans un communiqué.

"Après avoir reçu les soins nécessaires à bord, elles ont ensuite été confiées à la Gendarmerie Royale pour l'accomplissement des procédures administratives d'usage", fait savoir l'armée marocaine.

Mercredi, une autre pirogue, partie également de la Gambie, avait été interceptée avec à son bord 193 candidats à l'émigration, dont 75 de nationalité sénégalaise, a-t-on appris d'une source diplomatique.