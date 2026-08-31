Sénégal: Podor - Pose de la première pierre d'un complexe islamique estimé à 700 millions de francs

Saint-Louis — Un complexe dédié à la religion, à l'éducation et à la formation professionnelle, d'un coût estimé à 700 millions de francs CFA, sera implanté à Podor, a appris l'APS auprès des promoteurs.

Selon El Hadj Moussa Thiam, président de la Commission logistique et construction de l'Association pour la rénovation du centre islamique (ARCIP), le projet dont la pose de la première pierre a eu lieu vendredi, prévoit notamment la construction d'une mosquée, d'un "daara" (école coranique) moderne et d'une maison des hôtes.

Prévue sur deux niveaux, la mosquée aura une capacité d'accueil d'au moins 1 000 fidèles, a expliqué M. Thiam, évoquant également d'autres infrastructures destinées à accompagner les activités religieuses et éducatives du complexe.

Le daara moderne sera consacré à l'éducation islamique et à l'apprentissage de métiers, tandis que la maison des hôtes permettra d'accueillir les fidèles lors des grands événements religieux, indique-t-on.