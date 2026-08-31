Sénégal: Podor - Pose de la première pierre d'un complexe islamique estimé à 700 millions de francs

30 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Un complexe dédié à la religion, à l'éducation et à la formation professionnelle, d'un coût estimé à 700 millions de francs CFA, sera implanté à Podor, a appris l'APS auprès des promoteurs.

Selon El Hadj Moussa Thiam, président de la Commission logistique et construction de l'Association pour la rénovation du centre islamique (ARCIP), le projet dont la pose de la première pierre a eu lieu vendredi, prévoit notamment la construction d'une mosquée, d'un "daara" (école coranique) moderne et d'une maison des hôtes.

Prévue sur deux niveaux, la mosquée aura une capacité d'accueil d'au moins 1 000 fidèles, a expliqué M. Thiam, évoquant également d'autres infrastructures destinées à accompagner les activités religieuses et éducatives du complexe.

Le daara moderne sera consacré à l'éducation islamique et à l'apprentissage de métiers, tandis que la maison des hôtes permettra d'accueillir les fidèles lors des grands événements religieux, indique-t-on.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.