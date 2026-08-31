Sénégal: Kolda - Une opération d'assainissement et de mobilisation communautaire lancée à Dabo

Les habitants de Dabo, une commune de la région Kolda (Sud), ont organisé dimanche, une opération d'assainissement et de mobilisation communautaire, dans le cadre de l'initiative nationale dénommée "Aar sunu bërebu fajjukay" (en wolof, protéger nos structures de santé), a constaté l'APS.

Initiée par le chef du Service national de l'hygiène, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette campagne mobilise acteurs sanitaires, administratifs, et communautés, pour renforcer l'hygiène dans les structures de santé.

Les opérations ont notamment porté sur le balayage des cours, le désherbage et le nettoyage des salles de soins, des espaces d'hospitalisation et des bureaux de consultation.

Après une première étape au centre hospitalier régional, puis au centre de santé de Kolda, les équipes se sont déployées à Dabo pour des opérations de nettoyage, de désherbage, de lavage et de désinfection des locaux.

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"Ces actions visent à éliminer les vecteurs de maladies et à réduire les risques d'infections liés aux soins dans cet établissement très fréquenté", a confié le médecin-chef du centre de santé de Dabo, Dr Yéro Baba Boiro.

Ce dernier s'est félicité de la réussite de cette journée, qui offre désormais un cadre sain aux patients, à leurs accompagnants et au personnel médical.

L'adjudant Babou Dionne, chef du service départemental de l'hygiène, a appelé les jeunes et les populations locales à pérenniser ces actions par des investissements humains réguliers, tous les trois mois.

L'activité a mobilisé le sous-préfet de l'arrondissement de Mampatim, la brigade départementale de l'hygiène, la SONAGED, la municipalité de Dabo, les agents de santé communautaire et les associations de jeunes. Les forces armées sont également attendues pour la poursuite des travaux.