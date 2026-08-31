Sénégal: Fatma Diouf Samoura nommée PCA du SEED Project

Dakar — Fatma Diouf Samoura, ancienne secrétaire générale de la FIFA, a été nommée présidente du Conseil d'administration du SEED Project, une académie de sport-études basée à Thiès et fondée par Amadou Gallo Fall.

La nomination de Fatma Diouf Samoura marque "une nouvelle étape importante pour SEED et s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation et de développement de notre organisation à l'horizon 2030", peut-on lire dans le communiqué.

Il souligne que l'expérience et le leadership de Mme Samoura au plus haut niveau "seront des atouts majeurs pour accompagner SEED dans le renforcement de sa gouvernance et l'accélération de son impact au service de la jeunesse africaine".

"Je me réjouis de travailler avec le fondateur, le Conseil et l'ensemble de la communauté SEED pour renforcer sa gouvernance, approfondir son impact et contribuer à bâtir un modèle capable d'inspirer les institutions de sport-études à travers le continent", a réagi Fatma Diouf Samoura dans des propos rapportés par le communiqué.

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Elle se félicite du fait que SEED Project a "déjà démontré ce qui est possible lorsque l'excellence sportive, l'éducation et des valeurs fortes se conjuguent pour former de jeunes leaders".

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