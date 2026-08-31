Sénégal: Coupe du pays - Diisoo-UGB chez les dames et US Rail-Stade de Mbour, chez les hommes, les affiches des finales

Dakar — Les finales de la Coupe du Sénégal de handball mettront aux prises Diisoo et l'Université Gaston Berger de Saint Louis chez les dames, tandis que l'US Rail affrontera le Stade de Mbour chez les hommes.

Samedi, l'équipe de Diisoo a décroché sa qualification en battant le Dakar université club (DUC) sur le fil (27-26).

Le week-end dernier, les filles de Wakhinat Nimzat (Guédiawaye) ont validé leur billet pour une deuxième finale cette saison. Elles retrouveront en finale les filles de l'Université Gaston Berger.

Les étudiantes de l'Université Gaston Berger (UGB) ont décroché leur billet pour la finale de la Coupe nationale en s'imposant (38-37), après prolongation, face à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD).

Comme en championnat, Diisoo et l'UGB vont se croiser en finale de la Coupe du Sénégal.

Chez les hommes, le Stade de Mbour a créé la surprise en se qualifiant pour sa première finale, en éliminant (29-27) le Saltigue de Rufisque.

Dans l'autre demi - finale, les cheminots de l'US Rail ont éliminé (31-25) l'ASFA.