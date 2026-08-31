Sénégal: Une mission sera dépêchée lundi au centre de Bir-Guindouz pour identifier les Sénégalais interceptés au large du Maroc

30 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le consulat du Sénégal à Dakhla prévoit d'envoyer lundi une mission au centre d'accueil des migrants de Bir-Guindouz, situé à 300 kilomètres, au sud de Dakhla, pour procéder à l'identification des Sénégalais faisant partie des 201 migrants interceptés samedi au large du Maroc, a annoncé à l'APS, Babou Sène, Consul général du Sénégal auprès de cette localité du sud marocain.

Il a assuré que le Consulat général amènera aux compatriotes un appui du gouvernement du Sénégal en termes de produits d'hygiène, de puces et cartes téléphoniques.

Au moins, 18 Sénégalais, dont 2 femmes et 1 enfant figurent parmi les 201candidats à l'émigration interceptés samedi par des unités de la Marine royale marocaine au large de Dahla.

Quelque 251 Sénégalais sont actuellement en attente dans les centres d'accueil de migrants de Bir-Guindouz et d'Argoub pour retourner volontairement au Sénégal, a indiqué à l'APS, le Consul général du Sénégal à Dakhla.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a fait savoir qu'ils seront rapatriés par voie terrestre dès l'obtention de l'autorisation de transit du gouvernement mauritanien.

Babou Sène souligne que le consulat général et l'ambassade du Sénégal à Rabat travaillent en relation avec les autorités marocaines pour une collaboration avec l'OIM (Organisation internationale des migrations) en vue d'un éventuel rapatriement par voie aérienne dans les meilleurs délais.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.