Sénégal: Une mission sera dépêchée lundi au centre de Bir-Guindouz pour identifier les Sénégalais interceptés au large du Maroc

Dakar — Le consulat du Sénégal à Dakhla prévoit d'envoyer lundi une mission au centre d'accueil des migrants de Bir-Guindouz, situé à 300 kilomètres, au sud de Dakhla, pour procéder à l'identification des Sénégalais faisant partie des 201 migrants interceptés samedi au large du Maroc, a annoncé à l'APS, Babou Sène, Consul général du Sénégal auprès de cette localité du sud marocain.

Il a assuré que le Consulat général amènera aux compatriotes un appui du gouvernement du Sénégal en termes de produits d'hygiène, de puces et cartes téléphoniques.

Au moins, 18 Sénégalais, dont 2 femmes et 1 enfant figurent parmi les 201candidats à l'émigration interceptés samedi par des unités de la Marine royale marocaine au large de Dahla.

Quelque 251 Sénégalais sont actuellement en attente dans les centres d'accueil de migrants de Bir-Guindouz et d'Argoub pour retourner volontairement au Sénégal, a indiqué à l'APS, le Consul général du Sénégal à Dakhla.

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Il a fait savoir qu'ils seront rapatriés par voie terrestre dès l'obtention de l'autorisation de transit du gouvernement mauritanien.

Babou Sène souligne que le consulat général et l'ambassade du Sénégal à Rabat travaillent en relation avec les autorités marocaines pour une collaboration avec l'OIM (Organisation internationale des migrations) en vue d'un éventuel rapatriement par voie aérienne dans les meilleurs délais.