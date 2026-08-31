Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye annonce des études pour doter Ndiassane d'un réseau collectif d'assainissement

Ndiassane — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, samedi que des études seront lancées après le Gamou de Ndiassane, prévu mardi, pour doter cette cité religieuse du département de Tivaouane d'un réseau d'assainissement collectif.

"L'assainissement collectif à Ndiassane figure parmi nos priorités", a affirmé Cheikh Tidiane Dièye, reçu par le khalife général des Khadres, Cheikh Bou Sidy Moctar Kounta, lors d'une visite consacrée au suivi des préparatifs du Gamou.

Le ministre, qui s'est également entretenu avec le porte-parole de la famille Al Kountiyou, Khalifa Ababacar Kounta, et plusieurs responsables de la cité, a indiqué avoir instruit l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et la Direction de l'assainissement d'engager les études "dès la fin du Gamou".

Ces études devront notamment permettre de déterminer les caractéristiques du futur réseau, les modalités d'évacuation des eaux usées, ainsi que les besoins éventuels en stations de traitement.

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Cheikh Tidiane Dièye a estimé que l'évolution démographique et spatiale de Ndiassane impose désormais de passer progressivement d'un système essentiellement autonome à un dispositif collectif et structurant.

"La taille de la ville ne permet plus de se contenter d'un assainissement autonome ou individuel. Il est devenu indispensable de mettre en place un réseau collectif", a-t-il soutenu.

M. Dièye a assuré que l'État entend intégrer progressivement ce projet dans sa programmation budgétaire, avec la perspective de mobiliser les ressources nécessaires à partir de 2027.

Le ministre a, en outre, annoncé la réhabilitation d'édicules publics existants, dont la dégradation a été constatée par les services techniques et la construction de nouveaux équipements sanitaires dans les zones d'hébergement des fidèles.

Il a également indiqué que l'ONAS renforcera son dispositif durant le Gamou, avec notamment davantage de camions hydrocureurs et une prolongation de leur durée d'intervention.

En cette période d'hivernage, des camions de pompage pourront être mobilisés pour faire face aux fortes pluies, susceptibles de perturber la circulation et le séjour des disciples.

"Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que l'ensemble des services de l'État, coordonnés par le préfet, resteront pleinement mobilisés pour assurer le bon déroulement du Gamou", a assuré Cheikh Tidiane Dièye.

Le porte-parole de la famille Al Kountiyou, Khalifa Ababacar Kounta, a salué cette démarche et la présence de la délégation ministérielle, y voyant une volonté de dialogue direct avec les responsables de Ndiassane.

Evoquant les réalisations déjà entreprises dans la cité, dont la réhabilitation de la route reliant Ndiassane à Keur Yoro et la construction d'autres équipements, le porte-parole de la famille Al Kountiyou a insisté sur la nécessité d'anticiper les besoins d'une cité en pleine expansion, notamment en matière d'assainissement, d'eau et d'infrastructures d'accueil.

"Ndiassane s'agrandit. Il y a de l'espace pour élaborer un plan d'assainissement structuré, avant que la situation ne devienne complexe", a-t-il relevé.

L'État réaffirme son engagement aux côtés des cités religieuses

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a réaffirmé, au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, la volonté de l'État de renforcer son appui aux cités religieuses.

"Ndiassane est une cité respectée, car c'est une cité religieuse", a-t-il dit, soulignant le rôle spirituel de la ville et l'importance des prières de ses habitants en faveur de la paix et de la stabilité du Sénégal.

L'officiel a assuré que son département poursuivra ses interventions dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, en collaboration avec les autorités administratives, les collectivités territoriales et les responsables religieux.

Le ministre a enfin demandé au khalife de Ndiassane de prier pour le président de la République, le gouvernement et l'ensemble du peuple sénégalais, afin de préserver la paix, la stabilité et la prospérité du pays.