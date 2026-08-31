Ile Maurice: Violente collision entre un autobus et un 4x4, plusieurs blessés

Un grave accident de la route s'est produit dans l'après-midi de ce dimanche 30 août au Morne. Un autobus transportant des employés d'un établissement hôtelier est entré en collision avec un 4x4. Plusieurs personnes ont été blessées, certaines grièvement.

Le 4x4 a été lourdement endommagé tandis que l'autobus a subi d'importants dégâts à l'avant. Des débris et des éclats de verre ont été éparpillés sur la chaussée.

Selon les premières informations, l'autobus ramenait des membres du personnel hôtelier à leur domicile après leur journée de travail. Il circulait en direction de Baie-du-Cap lorsque la collision avec le 4x4 s'est produite.

Plusieurs blessés ont été secourus et pris en charge par les services d'urgence. Les circonstances exactes de l'accident restent, pour l'heure, à être établies.

La circulation a été fortement perturbée dans le secteur. Des éléments des services de secours et des autorités sont intervenus sur place afin de porter assistance aux victimes, sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations.

Une enquête devra déterminer les circonstances précises de cette collision.