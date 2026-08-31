Afrique: Le bilan dévastatrice passe à 781 morts

Les conséquences de la gigantesque crue survenue mercredi, provoquée par d'intenses coulées de boue, continuent d'alourdir un triste décompte. Selon le dernier bilan officiel communiqué par les autorités népalaises ce dimanche 30 août, au moins 781 personnes ont perdu la vie et 2 502 autres restent portées disparues dans les zones sinistrées, situées près de la frontière chinoise.

Le drame, d'une violence inouïe, a balayé des infrastructures entières, emportant des bâtiments, des axes routiers et des véhicules sur son passage. Alors que les rivières sont sorties brutalement de leur lit, plusieurs villages et marchés de cette région très prisée des randonneurs ont été littéralement rayés de la carte. Sur place, les équipes de secours et l'armée poursuivent d'intenses recherches pour tenter de retrouver des survivants. Les opérations, perturbées par la météo et la destruction des accès, s'effectuent à l'aide d'hélicoptères pour évacuer les blessés et acheminer du matériel médical d'urgence.

De nombreuses familles, népalaises et étrangères, demeurent dans l'attente angoissée de nouvelles de leurs proches alors que les risques de nouvelles inondations restent élevés dans l'ensemble de la région.