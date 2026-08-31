Ile Maurice: Grave collision impliquant un autobus de la CNT et une voiture

Un autobus de la Corporation nationale de transport (CNT) et une voiture sont violemment entrés en collision dans la matinée de ce dimanche 30 août sur l'axe Tamarin-Cascavelle, une portion de route de l'ouest très fréquentée. Les circonstances exactes de la collision demeurent à ce stade inconnues et il n'est pas encore établi lequel des deux véhicules a été à l'origine du choc.

Ce qui frappe d'emblée, en revanche, c'est la violence de l'impact : sous la force de la collision, une roue de l'autobus a été littéralement arrachée. La voiture, quant à elle, a subi de sérieux dégâts, laissant présager un choc à vive allure. Alertés, des éléments de la police se sont rapidement rendus sur place. Leur priorité a été de sécuriser la zone encore marquée par les débris de la collision avant de procéder aux premières constatations d'usage. Une enquête a été ouverte. Les autorités devront notamment se pencher sur la vitesse des véhicules au moment du choc ainsi que sur d'éventuels témoignages d'automobilistes ayant assisté à la scène.

Sur le plan de la circulation, l'axe Tamarin-Cascavelle a été fortement perturbé dans les heures qui ont suivi l'accident, avant que les opérations de sécurisation et de constat soient menées à bien. Les automobilistes empruntant ce tronçon, particulièrement fréquenté aux heures de pointe, ont été invités à faire preuve de prudence et de patience, le temps que la chaussée soit dégagée et que la circulation retrouve son cours normal.

Aucune information n'a pour l'heure été communiquée quant à d'éventuels blessés parmi les occupants des deux véhicules. L'enquête policière devrait permettre, dans les prochains jours, d'apporter davantage de clarté sur le déroulement exact des faits.

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