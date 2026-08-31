Afrique: Dattes tunisiennes - Face aux restrictions marocaines, les exportateurs misent sur l'Asie

La campagne d'exportation de la Deglet Nour tunisienne devrait démarrer fin septembre, plus tôt que d'habitude, alors que les exportateurs anticipent une nouvelle saison difficile sur le marché marocain. Ils accélèrent, en parallèle, leur prospection en Asie et en Europe de l'Est afin de diversifier leurs débouchés.

La prochaine campagne d'exportation des dattes tunisiennes s'annonce sous le signe de la diversification. Alors que la récolte de Deglet Nour devrait être commercialisée à l'export à partir de fin septembre, les professionnels du secteur se préparent à une poursuite des restrictions sur le marché marocain, traditionnellement important pour les dattes tunisiennes.

Selon des informations rapportées par le site spécialisé dans le commerce des produits agricoles FreshPlaza, Mohamed Akermi, exportateur tunisien, indique que les professionnels ont reçu de leurs clients marocains des informations faisant état du maintien des restrictions durant la prochaine campagne. D'après les éléments communiqués à l'exportateur, aucune importation marocaine de dattes ne serait attendue avant la fin janvier, avant une éventuelle reprise sous un régime d'autorisations et de quotas.

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Ces éléments ne constituent toutefois pas, à ce stade, l'annonce d'une nouvelle décision officielle marocaine publiée par les autorités. Ils correspondent aux informations dont disposent les opérateurs cités par FreshPlaza.

Une pression accrue sur le marché marocain

Le Maroc avait déjà réactivé, lors de la précédente campagne, une ancienne réglementation portant sur les quotas d'importation de dattes, dans un contexte marqué par l'augmentation de sa production nationale. Cette mesure avait, selon FreshPlaza, surpris plusieurs exportateurs tunisiens et compliqué le déroulement de la campagne.

Le renforcement de l'offre locale marocaine constitue en effet un élément important du contexte. Le gouvernement marocain avait annoncé, pour la campagne agricole 2025-2026, une production prévisionnelle de 160.000 tonnes de dattes, selon les données communiquées par le ministère marocain de l'Agriculture et relayées par le portail officiel Maroc.ma.

Les statistiques de l'Office des Changes marocain montrent par ailleurs une baisse des achats de dattes au début de 2026. Dans son bilan des échanges extérieurs à fin février, l'institution fait état d'importations de dattes d'une valeur de 572 millions de dirhams, contre 992 millions de dirhams un an auparavant, soit un recul de 42,3%.

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Face à cette situation, les opérateurs tunisiens cherchent à réduire leur exposition au marché marocain en accélérant leur prospection sur d'autres destinations.

Mohamed Akermi affirme ainsi que plusieurs exportateurs se tournent désormais vers les marchés asiatiques, avec une intensification des démarches commerciales et de la participation aux salons professionnels consacrés aux produits frais.

La Malaisie et l'Indonésie figurent parmi les marchés considérés comme particulièrement prometteurs pour la Deglet Nour tunisienne. Selon l'exportateur cité par FreshPlaza, cette variété bénéficie déjà d'une bonne notoriété auprès des consommateurs de plusieurs pays asiatiques.

Les opérateurs tunisiens cherchent notamment à profiter du potentiel offert par les marchés comptant d'importantes populations musulmanes. Un autre avantage identifié réside dans la possibilité de maintenir la demande au-delà du mois de Ramadan grâce aux dattes conditionnées et dénoyautées, alors qu'une partie de la consommation durant le mois saint porte davantage sur les dattes vendues sur branche.

La Pologne comme porte d'entrée vers l'Europe de l'Est

La stratégie de diversification ne se limite toutefois pas à l'Asie. L'exportateur tunisien indique également que sa société a récemment créé une entreprise d'importation et de distribution de dattes en Pologne, dotée d'une capacité de stockage, afin de cibler les marchés d'Europe de l'Est.

Cette orientation traduit la volonté de certains opérateurs de construire de nouveaux circuits de commercialisation plutôt que d'attendre l'évolution de la situation sur le marché marocain.

Sur le plan de la campagne, Mohamed Akermi prévoit un démarrage des exportations de Deglet Nour à la fin du mois de septembre, soit plus tôt que d'habitude. Il attribue cette anticipation à un été plus chaud que la normale.

Pour les exportateurs tunisiens, l'enjeu de la prochaine campagne dépasse ainsi la seule évolution des relations commerciales avec le Maroc. La poursuite éventuelle des restrictions pourrait accélérer une tendance déjà engagée : la diversification géographique des exportations tunisiennes de dattes et la recherche de marchés capables d'absorber durablement une partie des volumes traditionnellement destinés au marché marocain.