Afrique: Sahline - Un trentenaire décède après avoir été percuté par le Métro du Sahel

30 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Press

Un homme âgé d'une trentaine d'années, originaire de Ouerdanine (gouvernorat de Monastir), est décédé samedi soir après avoir été percuté par le Métro du Sahel, au niveau de la voie ferrée située sur la route touristique, à proximité de la station Sahline-Sebkha.

Selon des informations rapportées par le correspondant de Diwan FM dans la région, les unités sécuritaires et les agents de la Protection civile se sont rendus sur les lieux de l'accident et ont procédé à l'évacuation de la dépouille, en présence d'un représentant du ministère public.

Dans nos archives Une première en Tunisie, la route radiale X équipée de la technologie du Thermoplastique à chaudCe dernier a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes exactes de l'accident.

La dépouille de la victime a été transférée à l'hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir pour être soumise à une autopsie, selon les premières données disponibles.

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