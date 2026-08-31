Tunisie: Fernana - Un incendie ravage un entrepôt de stockage à Oued Ghrib

30 Août 2026
La Presse (Tunis)

Un incendie s'est déclaré samedi soir dans la région d'Oued Ghrib, au douar Blaâdia, relevant de la délégation de Fernana, dans le gouvernorat de Jendouba.

Le gouverneur de Jendouba, Taïeb Dridi, a indiqué à la télévision nationale que l'incendie n'avait fait aucune victime humaine ni animale.

Dans nos archives Flammes et dégâts à Menzel Bourguiba : un employé blessé dans un incendie à la station-serviceSelon les premières informations, les dégâts matériels se sont limités à une habitation utilisée comme entrepôt de stockage.

Les services concernés sont intervenus sur place afin de maîtriser l'incendie et d'évaluer les dégâts.

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