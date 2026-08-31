Tunisie: Le ministère de l'Intérieur rend hommage à ses meilleurs élèves à l'occasion de la Journée du savoir

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a présidé, samedi matin, au siège du club de la sûreté nationale, à la Soukra, la cérémonie d'hommage aux meilleurs élèves des examens nationaux de l'année scolaire et universitaire 2025-2026 parmi les enfants des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur des différents corps, dont en premier lieu les enfants des martyrs et blessés de l'institution sécuritaire.

Cette cérémonie est organisée dans le cadre de la célébration de la Journée du savoir.

Le ministre a, à cette occasion, prononcé un discours dans lequel il a rendu hommage aux martyrs et souhaité un prompt rétablissement aux blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans nos archives Le ministère de la Santé réagit à la vidéo d'un enfant criant dans les urgences de Sidi BouzidIl a souligné l'engagement à continuer de soutenir leurs enfants et à leur offrir, ainsi qu'à leurs familles, une totale prise en charge, indique un communiqué du ministère.

Le ministre de l'Intérieur était accompagné du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité nationale, Sofiane Bessadek, et de nombre de hauts responsables du ministère.