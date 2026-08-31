Tunisie: Hammam-Lif - Une ambulance privée utilisée pour la consommation et le trafic de stupéfiants

Trois personnes, dont le conducteur d'une ambulance appartenant à une clinique privée, ont été placées en garde à vue sur décision du ministère public près le Tribunal de première instance de Ben Arous, après leur arrestation en flagrant délit de détention et de consommation de stupéfiants.

L'opération a été menée par les agents de la brigade de police judiciaire de Hammam-Lif dans la zone de Borj El Wazir, à Ezzahra, à la suite d'informations faisant état de l'utilisation présumée d'une ambulance privée pour la consommation et le trafic de stupéfiants.

Selon les éléments communiqués, le conducteur de l'ambulance et son accompagnateur auraient utilisé le véhicule comme lieu de consommation et de trafic, en profitant de sa nature de véhicule médical pour échapper aux soupçons et aux contrôles sécuritaires.

Sur la base de ces informations, les unités sécuritaires ont mis en place une opération coordonnée qui a permis d'intercepter l'ambulance et d'arrêter les trois suspects en flagrant délit.

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Des quantités de stupéfiants saisies

La fouille effectuée à l'intérieur de l'ambulance a permis de saisir différentes quantités de stupéfiants, soigneusement dissimulées et qui seraient destinées à la consommation et au trafic, selon les premiers éléments de l'enquête.

Saisi de l'affaire, le ministère public a ordonné le maintien en garde à vue des trois suspects dans le cadre des investigations. Une commission rogatoire judiciaire a été confiée à la brigade de police judiciaire de Hammam-Lif afin de poursuivre l'enquête et de déterminer l'éventuelle implication d'autres personnes dans cette affaire.