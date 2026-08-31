Afrique: « Oscar de la Méditerranée » - Hassen Doss bientôt récompensé à Rome

Le ténor tunisien Hassen Doss sera en Italie le 14 octobre prochain pour recevoir le Prix d'excellence européen méditerranéen, connu sous le nom d'Oscar de la Méditerranée. La cérémonie se tiendra à Rome, la Ville Éternelle, et récompense à chaque édition des personnalités remarquables dans des domaines comme le journalisme, la culture, la diplomatie, le sport ou les institutions.

D'après un journal italien, cet évènement annuel est « un point de référence international et un symbole d'excellence». Il réunit, en effet, des lauréats de divers pays de la région pour « célébrer les valeurs de coopération, de paix et de solidarité entre les deux rives de la Méditerranée ».

Rebaptisé au fil des ans «Oscar de la Méditerranée », en raison du prestige qu'il a pu acquérir auprès des initiés, ce prix récompense, d'après le communiqué officiel, « ceux qui ont contribué, par leur travail, au dialogue interculturel, à la coopération internationale, à la protection des droits fondamentaux et à la défense de la liberté de la presse». Plusieurs catégories sont, donc, ciblées. Cette année, des invités venus du Maroc, d'Algérie, d'Égypte, de Tunisie, de Malte, de Turquie et d'Espagne sont attendus, ainsi que de nombreux représentants de missions diplomatiques accréditées en Italie.

Hassen Doss est particulièrement célèbre pour avoir été le premier ténor tunisien et pour avoir persévéré pour populariser ce genre musical auprès d'un public qui n'y était pas habitué. Il nous a confié dans une interview précédente accordée à La Presse magazine que le chemin n'a pas été facile, surtout qu'il a commencé son parcours lyrique bien avant les productions célèbres du Théâtre de l'Opéra de Tunis.

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Dans nos archives 45e CIFF du Caire: La Pyramide d'Or au film roumain «Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé»Il a déjà eu le rôle principal dans les opéras Carmen et La Traviata, dans leurs versions tunisiennes. En parallèle, il a sorti plusieurs chansons avec une musique plus contemporaine, des textes en dialecte tunisien et une touche d'originalité particulièrement appréciée, dont «Tayer» et « « Bidou khal ».

Ses propres titres ont aussi mis en avant son talent de parolier et de compositeur. Il explore à chaque fois de nouveaux horizons, essuyant même des critiques fortes pour des expériences relativement audacieuses, comme pour la reprise de « Asmaa allah al hosna » au mois de Ramadan dernier. Mais, c'est au final cette ténacité sans faille qui lui a permis de progresser et d'aller toujours plus loin.

L'artiste est absent de nos festivals cet été, bien qu'il ait réalisé une tournée réussie l'année dernière. En fait, il s'est mis de nouveau dans la peau de Don José pour une série de représentations de Carmen en France. Il s'agit d'une production française réunissant des chanteurs lyriques de l'Opéra de Paris et de divers pays. L'artiste a particulièrement attiré l'attention des critiques. D'ailleurs, le site spécialisé « Résonances lyriques » mentionne dans un article paru à la suite de l'une des représentations que son « parcours ne peut qu'intéresser », tout en ajoutant que « On est séduit par la projection de la voix, la sûreté des notes (des aigus notamment) et l'expressivité investie dans un rôle intensément vécu ».

Il est à rappeler que Hassen Doss a déjà entamé une carrière internationale depuis plusieurs années. En 2011, il a décroché le Prix « Jeune Espoir » du 12e Concours international de chant lyrique de Vivonne. Il a joué dans de nombreux opéras à l'étranger et s'est produit sur les scènes de plusieurs grandes villes, notamment Vienne et Londres.

Concernant l'Oscar de la Méditerranée qu'il s'apprête à recevoir, Hassen Doss nous a exprimé toute sa joie d'être le premier Tunisien à remporter cette distinction. Il considère cette nouvelle consécration comme un tremplin. Le ténor fera partie de deux productions étrangères, aux mois d'octobre et de novembre. Son agenda le conduira prochainement de nouveau à Londres, puis à Bologne. «Mes ambitions sont encore plus grandes. Je sais que cela prendra du temps, mais j'aime relever ce défi de porter le rêve tunisien à travers le monde », nous a-t-il affirmé.

Or, pour Hassen Doss, « être ouvert sur le monde ne signifie pas quitter la Tunisie », comme il nous l'a précisé. L'artiste tient aussi, en parallèle, à sa présence sur la scène musicale nationale. Il compte créer encore de nouveaux tubes et participer à des oeuvres d'envergure. Le ténor nous a annoncé qu'un nouveau projet est en cours de préparation. Nous y reviendrons pour plus de détails.

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