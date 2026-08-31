Tunisie: Foot-Ligue 1 (2e journée) - Les résultats complets

Résultats complets des rencontres de la deuxième journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, à l'issue des matchs de dimanche :
Dimanche 30 août
Au Zouiten :
Lire aussi 2ème journée -L'EST piégée : la JS Omrane s'impose 3-1JS Omrane 3 Ouday Belhaj (12), Chiheb Zoghlami (48), Mustapha Souissi (87)
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Espérance de Tunis 1 Hazem Mastouri (89)
A Hammam-lif :
CS Hammm-lif 0
CA Bizertin 1 Heni Amamou (9)
A Béja :
Dans nos archives ST : Repartir malgré toutO. Béja 1 Bechir Hosni (69)
US Ben Gurdane 2 Idris Mhirssi (25/SP), Ghazi Ayadi (40)
A Sousse :
Etoile du Sahel 2 Ayoub Fajjari (72), Oussema Abid (82/SP)
ES Metlaoui 1 Oussema Naffati (77)
Samedi 29 août
A Radès :
Club Africain 1 Moataz Zaddem (88)
ESH Sousse 0
A La Marsa :
AS Marsa 0
PS Sakiet Eddaier 0
A Monastir :
US Monastir 2 Raed Bouchniba (34), Salah Barhoumi (45)
Stade Tunisien 1 Wael Ouerghemmi (31)
A Sfax :
CS Sfaxien 2 Mohamed Trabelsi (23), Iyed Belwafi (56)
ES Zarzis 1 Hedi Jertila (90+3)
Classement Pts J G N P BP BC Diff
1. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2
. CA Bizertin 6 2 2 0 0 2 0 +2
3. PS Sakiet Eddaier 4 2 1 1 0 2 0 +2
. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 3 2 +1
. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1
6. US Ben Guerdane 3 1 1 0 0 2 1 +1
. ES Zarzis 3 2 1 0 1 2 2 0
. Etoile du Sahel 3 2 1 0 1 4 4 0
. JS Omrane 3 2 1 0 1 3 3 0
. Espérance ST 3 2 1 0 1 4 5 -1
11. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 2 3 -1
. ES Hammam-Sousse 1 2 0 1 1 0 1 -1
. AS Marsa 1 2 0 1 1 0 1 -1
14. CS Hammam-Lif 0 1 0 0 1 0 1 -1
. ES Métlaoui 0 2 0 0 2 1 3 -2
. O. Béja 0 2 0 0 2 1 3 -2