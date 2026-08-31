Tunisie: Foot-Ligue 1 (2e journée) - Les résultats complets

30 Août 2026
La Presse (Tunis)

Résultats complets des rencontres de la deuxième journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, à l'issue des matchs de dimanche :

Dimanche 30 août

Au Zouiten :

Lire aussi 2ème journée -L'EST piégée : la JS Omrane s'impose 3-1JS Omrane 3 Ouday Belhaj (12), Chiheb Zoghlami (48), Mustapha Souissi (87)

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Espérance de Tunis 1 Hazem Mastouri (89)

A Hammam-lif :

CS Hammm-lif 0

CA Bizertin 1 Heni Amamou (9)

A Béja :

Dans nos archives ST : Repartir malgré toutO. Béja 1 Bechir Hosni (69)

US Ben Gurdane 2 Idris Mhirssi (25/SP), Ghazi Ayadi (40)

A Sousse :

Etoile du Sahel 2 Ayoub Fajjari (72), Oussema Abid (82/SP)

ES Metlaoui 1 Oussema Naffati (77)

Samedi 29 août

A Radès :

Club Africain 1 Moataz Zaddem (88)

ESH Sousse 0

A La Marsa :

AS Marsa 0

PS Sakiet Eddaier 0

A Monastir :

US Monastir 2 Raed Bouchniba (34), Salah Barhoumi (45)

Stade Tunisien 1 Wael Ouerghemmi (31)

A Sfax :

CS Sfaxien 2 Mohamed Trabelsi (23), Iyed Belwafi (56)

ES Zarzis 1 Hedi Jertila (90+3)

Classement Pts J G N P BP BC Diff

1. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2

. CA Bizertin 6 2 2 0 0 2 0 +2

3. PS Sakiet Eddaier 4 2 1 1 0 2 0 +2

. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 3 2 +1

. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1

6. US Ben Guerdane 3 1 1 0 0 2 1 +1

. ES Zarzis 3 2 1 0 1 2 2 0

. Etoile du Sahel 3 2 1 0 1 4 4 0

. JS Omrane 3 2 1 0 1 3 3 0

. Espérance ST 3 2 1 0 1 4 5 -1

11. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 2 3 -1

. ES Hammam-Sousse 1 2 0 1 1 0 1 -1

. AS Marsa 1 2 0 1 1 0 1 -1

14. CS Hammam-Lif 0 1 0 0 1 0 1 -1

. ES Métlaoui 0 2 0 0 2 1 3 -2

. O. Béja 0 2 0 0 2 1 3 -2

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