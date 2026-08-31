Afrique: JM - Tarente 2026 - L'équipe féminine de hand domine l'Algérie et s'offre une place en finale

30 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'équipe nationale tunisienne de handball féminin s'est imposée ce dimanche face à son homologue algérienne sur le score de 26 à 21, pour le compte de la cinquième et dernière journée du premier tour du tournoi féminin de handball aux Jeux Méditerranéens de Taranto, en Italie.

Les Tunisiennes avaient pourtant bouclé la première mi-temps avec un retard d'un point (12-13).

Il s'agit de la cinquième victoire consécutive pour la sélection tunisienne, qui termine cette première phase en tête du classement avec un carton plein, compostant ainsi avec brio son billet pour la grande finale.

En finale, programmée le mardi 1er septembre 2026, la Tunisie affrontera le deuxième du classement de cette première phase.

Le sept national connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre opposant l'Italie à la Grèce, prévue ce dimanche soir.

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