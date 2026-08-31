Tunisie: L'heure est à l'action - Aux grands maux, les grands remèdes

«Des actes, pas des mots». En martelant cette évidence face au ras-le-bol des Tunisiens touchés par des pénuries d'eau et d'électricité à répétition, le Chef de l'État a fait un diagnostic sans concession. En admettant en creux que le discours politique avait atteint ses limites, la présidence s'est elle-même mise au pied du mur : désormais, seule l'efficacité sur le terrain fera foi».

Cette fois, l'exigence n'est pas restée lettre morte. En effet, le Président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné le déploiement d'unités conjointes de l'Armée nationale, de la Garde nationale et de la Protection civile, chargées d'acheminer, par citernes, de l'eau potable dans les régions confrontées à des perturbations et des coupures d'approvisionnement.

Ces interventions, menées en coordination avec les ministères de l'Agriculture et de l'Équipement, s'inscrivent dans le suivi que le Président affirme mener en continu sur l'ensemble du territoire, dans un contexte de vague de chaleur qui a aggravé des difficultés déjà bien réelles. Mobiliser l'armée pour une question de robinets qui ne coulent plus, ce n'est pas un geste anodin, c'est traiter le problème comme ce qu'il est devenu pour de nombreuses familles, une urgence, et non plus un simple désagrément de saison.

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Même logique du côté des stocks qui dormaient là où ils n'auraient pas dû. D'importantes quantités d'eau embouteillée ont été découvertes dans des entrepôts irréguliers dans diverses gouvernorats du pays. Des instructions ont été données pour procéder à leur saisie et engager les procédures nécessaires en vue de leur redistribution sur les marchés. Là encore, l'acte suit le discours. Il ne s'agit plus seulement de constater la pénurie, mais d'aller chercher l'eau là où elle était retenue.

Dans nos archives Le ministère de la Santé réagit à la vidéo d'un enfant criant dans les urgences de Sidi BouzidAutre front, celui des bouteilles vendues dans le commerce. Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé le lancement d'une vaste opération d'approvisionnement, portant sur l'injection de neuf millions de bouteilles de 1,5 et 2 litres dans les circuits de distribution du Grand Tunis.

Menée avec les unités de production sous l'égide des services centraux et régionaux du ministère, l'opération doit se poursuivre tout le week-end et cibler en priorité les grandes et moyennes surfaces, afin de couper court aux pratiques anticoncurrentielles et aux situations de monopole. Elle s'inscrit dans un programme plus large, destiné à approvisionner l'ensemble des gouvernorats en grande quantité d'eau en bouteille, en coordination avec les autorités nationales et régionales ainsi qu'avec les professionnels du secteur.

Pris ensemble, ces trois chantiers, à savoir les citernes sur le terrain, les stocks saisis et les bouteilles remises en rayon, dessinent une réponse urgente et adéquate à la mesure de l'été que les Tunisiens viennent de traverser.

Du discours au terrain, le virage est pris, quoique de manière un peu tardive. En transformant la crise de l'eau en opération de mobilisation nationale, l'Exécutif s'est donné les moyens d'éteindre l'incendie immédiat.