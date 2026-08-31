Tunisie: 2ème journée - L'EST piégée - La JS Omrane s'impose 3-1

Coup de tonnerre dans le championnat ! La Jeunesse Sportive d'El Omrane a créé la surprise en s'imposant largement face à l'Espérance Sportive de Tunis sur le score de trois buts à un, lors de la deuxième journée de la Ligue 1 de football.

Les joueurs d'El Omrane ont rapidement pris les devants grâce à une ouverture du score signée Oday Belhadj dès la 12e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Chihab Zoghlami a fait le break à la 48e minute, avant que Moustapha Souissi ne vienne sceller le sort de la rencontre en inscrivant un troisième but à la 87e minute.

Dans nos archives Ramadan : voici la nouvelle programmation de TranstuL'Espérance de Tunis est seulement parvenue à réduire l'écart en fin de match par l'intermédiaire de Hazem Mastouri à la 89e minute, sans pour autant inverser la tendance.