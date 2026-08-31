Tunisie: JM Tarente 2026 - l'équipe d'aviron vise un premier podium méditerranéen

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération Tunisienne d'Aviron, Fayçal Soula, a affirmé l'ambition claire de la sélection nationale : décrocher une première médaille méditerranéenne historique. Après quatre participations sans podium (Tunis 2001, Almería 2005, Mersin 2013 et Tarragone 2018), le rowing tunisien entend enfin briser le signe indien lors des Jeux de Tarente 2026.

Des chances réelles de médailles en double et en individuel

Pour atteindre cet objectif, l'équipe nationale s'appuiera sur des athlètes chevronnés capables de viser le podium dans plusieurs épreuves. La force de frappe tunisienne reposera notamment sur le deux de couple poids léger dames, composé de Khadija Krimi et Selma Dhaouadi. Le duo arrive porté par des performances de premier plan international, fort d'une médaille de bronze décrochée aux Championnats du monde d'Amsterdam et d'une médaille d'argent mondiale obtenue à Shanghai en 2025.

Selma Dhaouadi figure également parmi les favorites en skiff poids léger individuel. La Tunisie alignera aussi de solides arguments en deux de couple mixte poids léger avec l'équipage composé de la fratrie Khadija et Mohamed Krimi.

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Une concurrence relevée après l'absence à Oran 2022

Absent des Jeux d'Oran en 2022, le retour de l'aviron au programme méditerranéen se fera face à une concurrence de très haut niveau. Fayçal Soula souligne la présence attendue des cadors de la discipline, notamment les sélections italienne, française, grecque, espagnole et portugaise.

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La préparation des rameurs tunisiens s'est intensifiée ces derniers mois au rythme du calendrier de la fédération internationale (World Rowing). Yosr Hedhli, Rayen Hafsa et Mohamed Krimi ont notamment pris part aux Mondiaux U23 à Duisbourg en Allemagne du 23 au 26 juillet. De leur côté, Khadija Krimi, Selma Dhaouadi et Ghaith Kadri ont défendu les couleurs nationales aux Mondiaux Seniors d'Amsterdam du 24 au 30 août. En parallèle, Hani Sbeitia et Sarra Zammali ont suivi des stages de préparation intensifs pour compléter l'effectif.

Les épreuves d'aviron des Jeux Méditerranéens de Tarente 2026 se dérouleront du 31 août au 2 septembre 2026.

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