Sud-Soudan/Tunisie: Mondial-2027 de basket - Le pays affronte le Soudan du Sud ce dimanche

La sélection tunisienne de basket-ball affrontera, dimanche 30 août, à partir de 19h00, son homologue du Soudan du Sud, dans le cadre de la dernière rencontre de la quatrième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, prévue au Qatar.

La Tunisie avait entamé cette fenêtre par une victoire face au Cap-Vert, avant de s'incliner lors de son deuxième match contre le Cameroun.

Dans nos archives Ligue 1-- 23ème journée - EST : Éviter le relâchementLes coéquipiers tunisiens chercheront ainsi à conclure cette fenêtre qualificative sur une note positive face au Soudan du Sud.