Tunisie: Sidi Bouzid - Un nouvel espace de loisirs bientôt ouvert à Faïd Bennour

Le projet d'aménagement du parc public de la zone municipale de Faïd Bennour, (gouvernorat de Sidi Bouzid), devrait entrer prochainement en exploitation, avec un taux d'avancement des travaux de 99 %.

Ce projet vise à transformer le parc en un espace familial ouvert, doté d'une aire de loisirs pour enfants et destiné à offrir un lieu de détente et de rencontre aux différentes catégories d'âge, dans une municipalité qui souffre d'un manque d'espaces publics de ce type.

La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre du projet « Participation active des citoyennes et citoyens en Tunisie » (PACT), mis en oeuvre sous la supervision de l'Instance générale de prospective et d'accompagnement du processus de décentralisation relevant du ministère de l'Intérieur, avec le financement de la coopération suisse.

Le projet PACT couvre six gouvernorats et accompagne douze municipalités partenaires, en adoptant une approche participative dans l'identification des projets locaux et la réponse aux besoins exprimés par les citoyens.

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Dans nos archives Ramadan : voici la nouvelle programmation de TranstuDans une déclaration accordée à la correspondante de l'Agence TAP, le secrétaire général de la municipalité de Faïd Bennour, Mabrouk Badri, a indiqué que les travaux restants concernent essentiellement l'installation des candélabres photovoltaïques. Ce choix, a-t-il expliqué, s'inscrit dans une démarche de rationalisation de la consommation énergétique et de réduction des dépenses municipales.

Dans le cadre du projet PACT, la municipalité bénéficiera par ailleurs d'un camion destiné à la collecte des déchets, ce qui devrait renforcer ses moyens matériels, améliorer les services de propreté et les rapprocher des citoyens.