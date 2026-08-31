Tunisie: Ligue 1 - 2ème journée - EST - Enchaîner

Les "Sang et Or", qui ont réussi leur entrée en matière la semaine dernière, aspirent à rester sur leur lancée.

La prestation de l'Espérance lors du match d'ouverture du championnat a laissé une frange de ses supporters sceptique malgré la victoire.

Après avoir pris l'avantage, les camarades de Youssef Belaïli se sont fait rattraper au score par les Etoilés qui ont même pris l'ascendant. Il a fallu tout le bon sens de Moez Haj Ali, auteur d'un doublé, pour que l'Espérance ait le dernier mot.

Cela dit, la prestation du quatuor de la défense Ben Ali, Laifi, Sahraoui et Chikhaoui, laisse à désirer.

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Un quatuor pour qui la mayonnaise n'a pas encore pris, ce qui explique la fébrilité de la défense lors du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, chose qui a permis aux Etoilés de prendre les devants.

Retour de Jelassi et Jebali

En prévision de la rencontre de tout à l'heure face à la JSO, Laurentiu Reghecampf disposera de Hamza Jelassi, qui reprendra du service. Lui, tout comme Chiheb Jebali, ont manqué à l'appel contre l'Etoile, car suspendu pour somme d'avertissements.

Hamza Jelassi retrouvera donc sa place dans l'axe central. Un renfort de taille pour la défense. De quoi rassurer Laurentiu Reghecampf.

Chiheb Jebali, lui, apportera un meilleur équilibre à l'entrejeu, notamment au niveau de la transition rapide.

Mastouri qualifié

Le dernier venu, Hazem Mastouri, qui s'est engagé jeudi soir pour trois ans au profit de l'Espérance, est qualifié pour le match d'aujourd'hui. Aussitôt arrivé, Mastouri s'est mis au travail. Il a même marqué de la tête lors du match d'application.

Hazem Mastouri a des chances de faire sa première apparition tout à l'heure sous les couleurs "sang et or". Laurentiu Reghecampf pense lui donner un temps de jeu. Reste à savoir s'il sera titularisé ou fera son entrée en cours de jeu.