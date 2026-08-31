Tunisie: Ligue 1 - 2ème journée - ESS - Démarrer enfin

En accueillant l'Étoile Sportive de Métlaoui, l'Étoile Sportive du Sahel aura une belle occasion de lancer véritablement sa saison.

Face aux Etoilés, l'ES Métlaoui se présente avec une ambition similaire. Battus lors de leur première sortie, les « Miniers» chercheront à réagir et à obtenir un résultat susceptible de leur permettre de lancer leur saison. Autant dire que les deux formations abordent ce rendez-vous avec une même obsession : ouvrir enfin leur compteur de victoires.

Depuis leur première confrontation recensée le 8 décembre 2013, l'Étoile Sportive du Sahel et l'Étoile Sportive de Métlaoui se sont affrontées à 22 reprises. Le bilan penche nettement en faveur de l'ESS, qui compte 13 victoires, contre 6 matches nuls et seulement 3 succès pour Métlaoui. Ces 22 confrontations se sont déroulées principalement en Ligue 1, auxquelles s'ajoutent deux rencontres en Coupe de Tunisie. L'Étoile a ainsi remporté plus de la moitié de ses duels face à l'ESM, confirmant une nette ascendance dans cette série.

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Les Miniers ont, toutefois, régulièrement réussi à tenir tête à leur prestigieux adversaire, comme en témoignent les six matches nuls enregistrés depuis 2013. Ces chiffres constituent donc un avantage psychologique pour les Sahéliens, sans pour autant garantir quoi que ce soit avant le prochain rendez-vous.

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L'ESS devra surtout éviter de se laisser enfermer dans le piège des statistiques. Face à l'EST, les joueurs étoilés avaient affiché beaucoup de détermination et une volonté de ne rien céder. Il leur faudra désormais confirmer cet état d'esprit par davantage d'efficacité afin de décrocher cette première victoire tant attendue.

Alors, coach Bracconi va sûrement mettre les meilleurs éléments en attaque avec l'expérimenté milieu offensif Abid d'entrée. Reconduire également Mohamed Hédi Bouslema plus fringant à Sousse qu'à l'extérieur.

Derrière, il a l'embarras du choix même si certains défenseurs ont péché dans leur tâche. Ainsi, le capitaine Kechrida sera certainement épaulé par Lanquetin qui a marqué quelques points.

Le longiligne défenseur central kenyan Alphonce Omija, qu'on croyait quasiment transféré, est revenu à Sousse avec de meilleurs sentiments pour arracher sa place dans le onze de départ. Bracconi aura la lourde responsabilité de le garder en l'intégrant dans le groupe ou de «le mettre au placard». Au poste de gardien de but, Ben Hassen doit se ressaisir et sortir une copie propre et irréprochable.

Le onze probable serait composé de Ben Hassen, devant une défense à 4 avec Kechrida, Lanquetin, Ferjani et Ghouma, Diakhaté, Bouslema, Abid et Ochegbo au milieu et Ben Dhiaf secondé par Sunday Megwo devant.