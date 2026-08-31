Tunisie: Tarente 2026 - Chahd Jeljeli revient sur les raisons de son départ de la délégation tunisienne

La lutteuse tunisienne Chahd Jeljeli a publié une mise au point sur son compte Instagram, dans laquelle elle revient sur les conditions qu'elle affirme avoir vécues avant de quitter la délégation tunisienne participant aux Jeux méditerranéens "Tarente 2026".

La délégation tunisienne avait annoncé, il y a trois jours, avoir perdu contact avec la sportive après son départ de la salle de compétition, sans en informer le staff technique.

Dans son message, Jeljeli affirme avoir été confrontée à des difficultés matérielles et sportives, indiquant notamment que son salaire mensuel s'élève à 250 dinars. Elle affirme également n'avoir perçu la prime relative aux Championnats d'Europe 2024 qu'environ un an après la compétition.

La lutteuse évoque par ailleurs des difficultés liées à l'alimentation, aux compléments alimentaires et aux conditions de préparation, estimant que les moyens disponibles ne sont pas à la hauteur des exigences de la compétition internationale.

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Dans nos archives Une première en Tunisie, la route radiale X équipée de la technologie du Thermoplastique à chaudJeljeli a également présenté ses excuses à sa famille, à ses entraîneurs et à toutes les personnes qui l'ont soutenue, tout en affirmant qu'elle conserve des objectifs et des ambitions sportives. Elle dit toutefois ignorer quand et comment elle pourra les concrétiser dans les conditions actuelles.

Cette prise de parole intervient alors que la participation tunisienne aux Jeux méditerranéens de Tarente est marquée par plusieurs cas de sportifs ayant quitté leur délégation ou dont la disparition a été signalée, relançant le débat sur les conditions d'encadrement et de préparation des athlètes tunisiens à l'étranger.