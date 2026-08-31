Tunisie: Décès de Mustapha Besbes, ancien directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis

30 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, dimanche, le décès de Mustapha Besbes, ancien directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT), survenu samedi 29 août.

Dans un communiqué, le ministère rend hommage à une figure majeure de l'hydrogéologie et des sciences de l'eau en Tunisie, dans le monde arabe et en Afrique.

Tout au long de sa carrière scientifique et académique, Mustapha Besbes a oeuvré au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment dans le domaine des ressources en eaux souterraines, contribuant à l'amélioration des connaissances relatives à leur valorisation et à leur exploitation rationnelle.

Le défunt s'est également distingué par son engagement dans la formation de générations de chercheurs et d'ingénieurs. Le ministère le décrit comme un scientifique pionnier, un professeur éminent et un modèle de dévouement au service de la science et du pays.

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Dans nos archives Entrée sud de Tunis - Une ouverture partielle dès mars : les détailsSon apport scientifique et humain restera, selon le ministère, présent dans la mémoire de la communauté universitaire et scientifique ainsi que parmi les générations qu'il a accompagnées et formées.

Le ministère a, à cette occasion, adressé ses condoléances à la famille du défunt, à ses collègues, à ses étudiants et à l'ensemble de la communauté universitaire et scientifique, priant Dieu de lui accorder Sa miséricorde et Son pardon et d'accorder à ses proches patience et réconfort.

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