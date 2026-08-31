Tunisie: Nabeul - Les cheveux d'une baigneuse happés par l'hélice d'un Jet Ski

Une baigneuse a été grièvement blessée hier, samedi, à la plage de Sidi Slimane, dans le gouvernorat de Nabeul, après avoir chuté d'un Jet Ski.

Selon les informations disponibles, ses cheveux se sont pris dans l'hélice arrière de l'engin nautique, provoquant l'arrachement d'une partie de son cuir chevelu.

Les agents de la Protection civile sont rapidement intervenus et ont transporté la victime pour recevoir les soins nécessaires. Des sources informées ont indiqué que son état était stable après sa prise en charge médicale.