Afrique: Tunisie ou Turquie - Quelle destination coûte vraiment le plus cher aux Algériens

Longtemps considérée comme une destination offrant un excellent rapport qualité-prix, la Turquie voit son avantage-prix s'éroder sous l'effet de la hausse des coûts. Pour les voyageurs algériens, la comparaison avec la Tunisie est toutefois plus nuancée : selon les dates et les tarifs disponibles, Istanbul peut rester compétitive, mais les prix affichés ne permettent pas d'affirmer que la Turquie est systématiquement moins chère que la destination tunisienne.

Tunis ou Istanbul ? Pour les voyageurs algériens qui préparent leurs vacances, la question n'est pas seulement celle de la destination ou des activités proposées. Le prix global du séjour est devenu un critère déterminant, dans un contexte où la Turquie, longtemps réputée pour son accessibilité, connaît une hausse sensible de ses coûts touristiques.

Une analyse publiée le 29 août par Bloomberg, reprise par The Economic Times, fait état d'une érosion de l'image de la Turquie comme destination "bon marché". Le média américain relève notamment une hausse importante des prix constatée par plusieurs visiteurs étrangers et souligne que les opérateurs touristiques observent une évolution de la demande vers des destinations jugées plus abordables. La Tunisie figure parmi les destinations citées par Holiday Extras comme susceptibles de bénéficier de ce mouvement.

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La Turquie perd progressivement son avantage-prix

Le phénomène n'est pas seulement lié à la perception des touristes. Bloomberg souligne notamment l'effet de la politique de change et de l'inflation sur le coût réel des séjours pour les visiteurs étrangers. Le média cite le cas de touristes britanniques ayant constaté une forte augmentation du prix de leurs vacances sur la côte méditerranéenne turque.

Cette évolution intervient alors que les arrivées touristiques en Turquie ont reculé de 3,6 % en mai, de 4 % en juin et de 0,3 % en juillet, sur un an, selon les données du ministère turc de la Culture et du Tourisme. Le recul concerne particulièrement certains marchés européens. Les statistiques touristiques turques sont publiées mensuellement par le ministère, dont le dernier bulletin disponible couvre également juillet 2026.

La situation ne signifie toutefois pas que la Turquie serait devenue une destination hors de portée. Elle conserve une offre touristique très diversifiée et une forte capacité aérienne. Les aéroports turcs ont accueilli près de 138,8 millions de passagers au cours des sept premiers mois de 2026, dont plus de 38 millions sur les seules lignes internationales.

Le billet d'avion ne suffit pas à départager Tunis et Istanbul

Dans nos archives Le Semi-Marathon Ulysse Djerba sur la voie de l'internationalisationPour les Algériens, la comparaison devient encore plus délicate lorsqu'on regarde uniquement les tarifs aériens. Une comparaison effectuée en août à partir des tarifs d'Air Algérie avait fait apparaître une offre promotionnelle Alger-Istanbul à partir de 38 800 dinars algériens aller-retour. À première vue, ce tarif semblait particulièrement compétitif.

Mais une simulation réalisée pour un voyage du 20 au 27 août donnait une tout autre réalité : le tarif promotionnel n'étant pas disponible à ces dates, le billet Alger-Istanbul dépassait 95 000 DA, tandis que le billet Alger-Tunis était affiché à plus de 65 000 DA.

Une autre simulation faisait ressortir un tarif de 71 000 DA pour Alger-Istanbul, avec un départ le 27 août et un retour le 29 août.

Ces chiffres montrent une chose essentielle : le tarif promotionnel "à partir de" ne permet pas, à lui seul, de déterminer quelle destination est la moins chère. Le prix final dépend de la date du voyage, de la disponibilité des classes tarifaires, de la demande et des conditions de réservation.

Air Algérie reste par ailleurs une source directe pour les voyageurs souhaitant comparer ses liaisons internationales, notamment vers Tunis et Istanbul.

Tunis conserve un avantage géographique

Sur ce terrain, la Tunisie dispose d'un avantage structurel difficile à ignorer : la proximité avec l'Algérie.

Pour une partie importante des voyageurs algériens, le déplacement vers la Tunisie peut également s'effectuer par voie terrestre, ce qui change complètement la comparaison avec un séjour en Turquie. Le coût du transport ne se limite donc pas au seul billet d'avion.

Cette proximité contribue à faire de la Tunisie un marché particulièrement important pour les visiteurs algériens. Elle permet aussi aux voyageurs d'adapter plus facilement la durée de leur séjour et de réduire certains coûts de déplacement.

La Turquie reste attractive, mais plus forcément pour son prix

La Turquie conserve néanmoins des arguments solides : diversité de l'offre, infrastructures touristiques, capacité hôtelière, liaisons aériennes et large choix de destinations.

Son problème est ailleurs : son avantage comparatif fondé sur le faible coût des vacances s'est réduit.

C'est précisément ce changement que souligne Bloomberg. Selon Holiday Extras, une partie de la demande auparavant orientée vers la Turquie se dirige désormais vers des destinations considérées comme plus abordables, notamment la Slovénie, le Monténégro et la Tunisie.

Cela ne signifie pas pour autant qu'un transfert massif des touristes algériens de la Turquie vers la Tunisie soit déjà établi. Aucune des sources examinées ne permet de l'affirmer.

Alors, Tunisie ou Turquie ?

La réponse dépend finalement du profil du voyageur. Pour un court séjour réservé à la dernière minute par avion, Istanbul peut ponctuellement proposer des tarifs compétitifs, notamment lorsque les offres promotionnelles sont réellement disponibles.

Pour un voyage planifié en haute saison, les tarifs peuvent en revanche rapidement augmenter et réduire, voire annuler, l'avantage apparent d'Istanbul.

La Tunisie bénéficie, de son côté, d'un avantage structurel : la proximité géographique avec l'Algérie, à laquelle s'ajoute une forte présence de la clientèle algérienne et la possibilité de voyager autrement que par avion.

À ce stade, il serait plus juste de dire que la Turquie n'est plus systématiquement la destination "bon marché" qu'elle a longtemps été, plutôt que d'affirmer que la Tunisie est toujours moins chère. Pour le voyageur algérien, le véritable coût dépend du transport, de l'hébergement, de la durée du séjour et surtout de la date de réservation.