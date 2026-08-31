Tunisie: Alerte météo - Jusqu'à 40 mm de pluie attendus dans ces trois gouvernorats

30 Août 2026
La Presse (Tunis)

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues cet après-midi, dimanche 30 août 2026, dans les régions occidentales du Nord et du Centre, avant de s'étendre progressivement aux régions de l'Est, selon un bulletin de suivi publié par l'Institut national de la météorologie (INM).

Les précipitations pourraient être localement fortes, notamment dans les gouvernorats de Siliana, du Kef et de Kasserine, où les cumuls les plus importants devraient se situer entre 20 et 40 mm.

Des chutes de grêle localisées sont également possibles, tandis que les vents pourront souffler fortement lors du passage des cellules orageuses, avec des rafales dépassant temporairement 70 km/h.

L'INM prévoit par ailleurs une poursuite de cette situation météorologique lundi 31 août dans l'après-midi, avec l'apparition de cellules orageuses localement accompagnées de pluies dans les régions du Nord et du Centre.

Les usagers de la route sont ainsi appelés à faire preuve de prudence, notamment lors des épisodes orageux et des fortes rafales de vent.

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