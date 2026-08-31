Tunisie: Ligue 1 - 2ème journée - CAB - On attend confirmation

Les Cabistes, qui ont livré une belle prestation lors de la journée inaugurale, devront rester sur leur lancée contre le CSHL.

Débarrassé de l'obsession du mauvais départ à chaque nouvelle saison, le CAB affrontera, en principe, les Hammam-Lifois avec sérénité.

Certes, le match a lieu chez l'adversaire mais les camarades de Maktouf sont décidés à frapper un grand coup chez les Verts même. Est-on exagérément optimiste dans le camp cabiste? Nous ne le pensons pas.

Le CAB de ce début d'exercice a fait bonne impression, le weekend passé, laissant entrevoir des qualités tant sur le plan physique que technique.

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C'est une équipe new-look et ambitieuse à souhait qui rompt avec la suffisance de ses devancières. Toutefois il faudra confirmer tout le bien qu'on pense d'elle dès cet après-midi contre le CSHL.

Tous qualifiés!

Absents lors du premier match de la saison pour non- qualification, tous les recrutés ont «régularisé» leur situation et se tiennent à la disposition du staff technique dès aujourd'hui selon une source proche du club.

En effet, le CAB s'est renforcé par Arfaoui, Traoré, Ba, Diallo et Mejri respectivement en défense, à gauche, au milieu de terrain et en attaque.

Il est sûr que toutes ces nouvelles recrues seront d'un apport certain à l'équipe dans son ensemble. Cet effectif étoffé, l'entraîneur Mohamed Azaiez devra savoir l'utiliser à bon escient.

Cette fois-ci, ça va être un vrai casse-tête pour lui afin de parvenir à aligner les meilleurs. Si, contre l'ASM, il a dû jongler avec un groupe réduit, contre le CSHL, il disposera de davantage de solutions.

Dans nos archives Espérance de Tunis : Achref Jebri blessé, le verdict est tombé !Le coach cabiste a ainsi l'embarras du choix : ou bien reconduire la même équipe qui a donné satisfaction dimanche dernier. Et dans ce cas il appliquera le fameux dicton « on ne change pas une équipe qui gagne », ou alors prendre le risque de titulariser des éléments nouveaux dans l'espoir de faire encore mieux... On pense notamment à Traoré à l'entrejeu, Ba et Mhamdi en attaque, voire Bilel Mejri d'entrée s'il est prêt physiquement.

Une chose est sûre: le CAB possède des arguments techniques qui lui permettraient de faire la différence en banlieue Sud de Tunis.

Formation probable: Maktouf- Guessmi- Amamou- Bougatfa- Doukali (Arfaoui)- Gueblia(Traoré)- Dridi- Chaabane- Chihi- Ayende- Mhamdi (Mejri).