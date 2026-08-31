Tunisie: Ligue 1 - 2ème journée - CAB - On attend confirmation

30 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

Les Cabistes, qui ont livré une belle prestation lors de la journée inaugurale, devront rester sur leur lancée contre le CSHL.

Débarrassé de l'obsession du mauvais départ à chaque nouvelle saison, le CAB affrontera, en principe, les Hammam-Lifois avec sérénité.

Certes, le match a lieu chez l'adversaire mais les camarades de Maktouf sont décidés à frapper un grand coup chez les Verts même. Est-on exagérément optimiste dans le camp cabiste? Nous ne le pensons pas.

Le CAB de ce début d'exercice a fait bonne impression, le weekend passé, laissant entrevoir des qualités tant sur le plan physique que technique.

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C'est une équipe new-look et ambitieuse à souhait qui rompt avec la suffisance de ses devancières. Toutefois il faudra confirmer tout le bien qu'on pense d'elle dès cet après-midi contre le CSHL.

Tous qualifiés!

Absents lors du premier match de la saison pour non- qualification, tous les recrutés ont «régularisé» leur situation et se tiennent à la disposition du staff technique dès aujourd'hui selon une source proche du club.

En effet, le CAB s'est renforcé par Arfaoui, Traoré, Ba, Diallo et Mejri respectivement en défense, à gauche, au milieu de terrain et en attaque.

Il est sûr que toutes ces nouvelles recrues seront d'un apport certain à l'équipe dans son ensemble. Cet effectif étoffé, l'entraîneur Mohamed Azaiez devra savoir l'utiliser à bon escient.

Cette fois-ci, ça va être un vrai casse-tête pour lui afin de parvenir à aligner les meilleurs. Si, contre l'ASM, il a dû jongler avec un groupe réduit, contre le CSHL, il disposera de davantage de solutions.

Dans nos archives Espérance de Tunis : Achref Jebri blessé, le verdict est tombé !Le coach cabiste a ainsi l'embarras du choix : ou bien reconduire la même équipe qui a donné satisfaction dimanche dernier. Et dans ce cas il appliquera le fameux dicton « on ne change pas une équipe qui gagne », ou alors prendre le risque de titulariser des éléments nouveaux dans l'espoir de faire encore mieux... On pense notamment à Traoré à l'entrejeu, Ba et Mhamdi en attaque, voire Bilel Mejri d'entrée s'il est prêt physiquement.

Une chose est sûre: le CAB possède des arguments techniques qui lui permettraient de faire la différence en banlieue Sud de Tunis.

Formation probable: Maktouf- Guessmi- Amamou- Bougatfa- Doukali (Arfaoui)- Gueblia(Traoré)- Dridi- Chaabane- Chihi- Ayende- Mhamdi (Mejri).

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