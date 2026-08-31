Tunisie: USM-ST (2-1) - Les Usémistes en voulaient plus

Les Stadistes ont, certes, ouvert la marque, mais les Monastiriens, plus déterminés, ont fini par avoir le dernier mot.

Restant sur un match nul lors de la journée inaugurale du championnat, Monastiriens et Stadistes se sont affrontés, hier, à la recherche de leur première victoire de la saison. Et il a fallu attendre la 21' pour assister à la première occasion dangereuse du match : un puissant tir croisé à la limite des 16 mètres de Boubacar Camara qui frôle le montant droit de la cage de Ahmed Slimane.

Le même Boubacar Camara est revenu à la charge quelques minutes plus tard en se faufilant sur la droite, il sert Fakhreddine Ben Youssef en profondeur, mais le portier usméiste, plus rapide, intercepte la balle (30').

Le match s'est vite emballé à la fin de la période initiale. A la 31', une action rapide change la donne au profit des visiteurs : profitant d'une passe en profondeur, Boubacar Camara dévie la trajectoire de la balle de la tête pour Mame Thioune qui tente de trouver une issue en pleine surface de réparation, avant de servir Wael Werghemmi en meilleure position. Ce dernier, d'un tir puissant et cadré, ouvre la marque au profit du Stade Tunisien.

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Dans nos archives Le Semi-Marathon Ulysse Djerba sur la voie de l'internationalisationMais la joie des Stadistes a été de courte durée. A peine trois minutes après et suite à un corner, Raed Bouchniba, d'une reprise de la tête, loge la balle dans les filets de Atef Dkhili (34').

Et ce n'est pas fini, puisque la donne a changé encore une fois dans le temps additionnel de la période initiale : servi dans le dos des défenseurs à la limite de la zone des 16 mètres Salah Barhoumi, d'une reprise de la tête, double la mise pour les locaux (45'+5).

Après cette fin de première mi-temps aussi dynamique que bouleversante, nous étions curieux de voir l'attitude des deux protagonistes en deuxième mi-temps.

Des changements, il y en a eu des deux côtés. Les Usémistes ont cherché dans un premier temps à consolider leur avantage, mais leurs tentatives ont échoué, à l'image du puissant tir de Barhoumi intercepté par le portier stadiste avant que la défense n'éloigne définitivement le danger (58'). Vers la fin, les locaux ont cherché à préserver leur ascendant avec un jeu plus porté vers la défensive. Pour le Stade, Ndiaye a raté un but tout fait avec un tir mou alors qu'il se trouvait nez à nez avec le portier usémiste en pleine surface de réparation (90'+3).