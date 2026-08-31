Tunisie: CA-ESHS (1-0) - Zaddem fait la différence

Les Clubistes ont buté sur une coriace formation de l'Espoir jusqu'à ce que Moataz Zaddem débloque la situation.

Le Club Africain de Maher Kanzari a croisé hier le promu Hammam-Soussien de Youssef Mouihbi, un onze qui a tenu en échec l'USM, au Bouali Lahouar, en préambule du championnat. Hier donc, après avoir récolté trois points à Metlaoui, face aux Miniers, sur un sol où il était très difficile de passer et de jouer tout court, le CA recevait pour sa première à Radès un adversaire solide.

En clair, en se produisant au Hamadi Agrebi hier, les Sahéliens entendaient frapper un grand coup face au tenant. Quelques occasions seulement en première mi-temps avec une percée de Bâayou non exploitée par Houli, un tir non ajusté de Harzi, une opportunité pour Ait Malek et une percée de Kinzumbi suivie d'un retrait non mis à profit pour Chrimi. On en restera là pour ce premier half.

Le CA perce

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De retour de pause, le CA foule la pelouse de Radès avec l'intention de peser davantage, mais l'Espoir ne faiblit pas et garde la même ligne de conduite avec un pressing de zone et des projections éclairs sur les couloirs. 54', grosse occasion pour le CA mais le Camerounais Nkeng croise trop sa frappe en pleine course. 60', le CA hausse le ton, s'installe et surtout assiège les bases adverses.

61', Harzi reprend en première intention mais sa frappe heurte le poteau. La seconde qui suit, le rush de Abdelhak n'aboutit pas. 62', Ben Ali touche du bois sur un centre rentrant. 69', le portier Hazgui s'interpose devant Harzi. Rien à faire pour le CA jusque-là devant un coriace ESHS. Ce faisant, 78', Aymen Harzi enveloppe et ajuste sa frappe mais Hazgui s'envole et détourne.

88', l'ESHS temporise et gagne du temps alors que le CA se rue vers l'avant. 89', tournant du match, Zaddem reprend en demi-volée et met le cuir hors de portée de Hazgui. Ce faisant, 95', Kadida, lancé seul face à Hazgui, tergiverse. Au final, le CA l'emporte grâce à une frappe croisée, précise, puissante et payante de Zaddem.