Tunisie: Projet « Tanit » - Tourisme alternatif dans le Nord-Ouest - Nefza - Protéger la nature commence par les populations

À Nefza, l'Association pour la protection de la nature, de l'environnement et du développement durable travaille sur un élément clé : l'investissement dans le capital humain.

Un axe fondamental pour l'action de l'association, estime son président, Ridha Taboubi, rappelant que l'acquisition de matériel et d'infrastructures n'est pas une fin en soi mais plutôt un moyen de former et de transmettre des compétences à la population locale.

Taboubi indique en outre que l'association s'emploie à organiser des formations sur les méthodes d'une bonne utilisation des ressources naturelles et à impliquer des personnalités influentes afin de sensibiliser sur la bonne gestion de ces ressources et transmettre ce savoir-faire.

Cette approche a, notamment, été mise en oeuvre dans la réserve de Jebel Khrouf, où l'association s'est employée à impliquer les communautés riveraines, en écoutant leurs préoccupations et en les formant à la bonne utilisation des ressources forestières. L'objectif étant, selon Taboubi, d'impliquer les habitants et d'en faire des partenaires dans la protection de la réserve, réduisant ainsi le recours aux méthodes classiques de surveillance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mont Chitana, une course transformée en expérience touristique et écologique

Dans la réserve nationale du Mont Chitana, le tourisme prend une nouvelle dimension avec l'événement « Chitana », organisé par L'Association Poney Mogods pour le Tourisme (Apmt). Amine Saidi, membre de l'association, explique qu'il s'agit d'une course en montagne, proposant trois parcours de 110, 60 et 30 kilomètres. Cependant, selon Saidi, la course « est bien plus qu'une simple randonnée », car elle vise également des objectifs touristiques, écologiques et culturels.

Outre les sentiers de montagne, l'événement propose une exposition de produits locaux fabriqués par des femmes et des jeunes filles de la région, ainsi que des ateliers de sensibilisation à l'environnement.

Pour sa septième édition, l'événement s'est déroulé en partenariat avec le projet Tanit et s'est démarqué par une participation féminine plus marquée et l'organisation d'une exposition dédiée aux produits locaux.