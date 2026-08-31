Afrique: JM de Tarente 2026 - Le pays U21 s'incline face à l'Algérie et décroche l'argent

La sélection tunisienne des moins de 21 ans a dû se contenter de la médaille d'argent au tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarente 2026, après sa défaite face à l'Algérie (2-0), dimanche soir en finale au stade Erasmo-Iacovone.

Les jeunes Aigles de Carthage ont longtemps résisté dans cette finale maghrébine, avant de céder face à une équipe algérienne qui a su faire la différence. Les Fennecs se sont finalement imposés 2-0, au terme d'une rencontre disputée jusqu'au bout.

Cette médaille d'argent vient toutefois récompenser un parcours remarquable de la Tunisie dans cette compétition. Les protégés d'Anis Boujelbene avaient débuté par un nul face à la Macédoine du Nord (0-0), avant de battre le Maroc (1-0) puis la Turquie (2-1) en phase de groupes.

En demi-finale, les Tunisiens avaient signé l'une des performances marquantes du tournoi en éliminant l'Italie, pays hôte, sur le score de 3-1. Menés au score, ils avaient renversé la situation grâce notamment à Alaa Derbali, Rayan Anane et Walid Dhouib.

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Dans nos archives Foot-Stade Tunisien: Hédi Khalfa prolongé jusqu'en 2026Face à l'Algérie, la mission s'annonçait particulièrement difficile. Les Fennecs avaient également réalisé un parcours sans défaite avant la finale, avec trois victoires en phase de groupes contre le Kosovo (2-1), l'Italie (3-1) et l'Albanie (2-0), avant d'éliminer le Maroc en demi-finale aux tirs au but (4-3), après un nul 1-1.

Avec cette victoire, l'Algérie s'adjuge donc la médaille d'or du tournoi de football des Jeux méditerranéens, tandis que la Tunisie repart de Tarente avec une médaille d'argent qui confirme la qualité de sa génération U21.