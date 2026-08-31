Tunisie: Gafsa - Le ministère de l'Aagriculture restructure les dettes des groupements hydrauliques

30 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a adopté une série de mesures organisationnelles et financières pour remédier à la situation des groupements d'intérêt hydraulique dans le gouvernorat de Gafsa.

Objectif : garantir la pérennité du service public et améliorer le recouvrement des redevances d'irrigation.

En réponse à une question écrite des députés Mohamed Mejdi et Nouri Jridi, le ministère a annoncé qu'une partie de la redevance d'irrigation sera acquittée à l'avance, en trois versements : un tiers en début de saison, un second tiers en milieu de saison, et le solde en fin de saison.

Les mesures incluent également un mécanisme d'apurement des dettes accumulées, avec un échelonnement sur sept ans proposé aux bénéficiaires souhaitant régulariser leur situation. Ce dispositif vise à renforcer leur capacité de remboursement et à alléger leur charge financière.

Le ministère a précisé que ces mesures visent à assurer la continuité de l'approvisionnement en eau d'irrigation, tout en préservant les équilibres financiers indispensables à l'exploitation et à la maintenance des réseaux hydrauliques publics.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.