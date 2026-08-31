Tunisie: Gafsa - Le ministère de l'Aagriculture restructure les dettes des groupements hydrauliques

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a adopté une série de mesures organisationnelles et financières pour remédier à la situation des groupements d'intérêt hydraulique dans le gouvernorat de Gafsa.

Objectif : garantir la pérennité du service public et améliorer le recouvrement des redevances d'irrigation.

En réponse à une question écrite des députés Mohamed Mejdi et Nouri Jridi, le ministère a annoncé qu'une partie de la redevance d'irrigation sera acquittée à l'avance, en trois versements : un tiers en début de saison, un second tiers en milieu de saison, et le solde en fin de saison.

Les mesures incluent également un mécanisme d'apurement des dettes accumulées, avec un échelonnement sur sept ans proposé aux bénéficiaires souhaitant régulariser leur situation. Ce dispositif vise à renforcer leur capacité de remboursement et à alléger leur charge financière.

Le ministère a précisé que ces mesures visent à assurer la continuité de l'approvisionnement en eau d'irrigation, tout en préservant les équilibres financiers indispensables à l'exploitation et à la maintenance des réseaux hydrauliques publics.