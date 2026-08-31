Tunisie: Projet « Tanit » - Tourisme alternatif dans le Nord-Ouest - Zaghouan - Découvrir le patrimoine à vélo

À Zaghouan, le projet « Eco Bike Zaghouan », mis en oeuvre par l'association « Raptor Team Zaghouan », organise des tours et des courses de vélo pour explorer la région.

Le coordinateur du projet, Aymen Chihaoui, explique que l'objectif va au-delà de la simple organisation d'activités sportives ; il vise à « promouvoir le patrimoine culturel et archéologique de la région de Zaghouan par le biais du sport ».

Le projet oeuvre, en effet, à organiser des événements cyclistes, à promouvoir le vélo comme un sport respectueux de l'environnement et à encourager la participation des enfants, notamment des filles.

Basée à El Fahs, dans le gouvernorat de Zaghouan, « Raptor Team » oeuvre à faire de l'écotourisme un moteur de développement local durable, en créant des expériences qui associent nature, culture sport et patrimoine.

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Dans nos archives La marque DIARI du ROSE BLANCHE Group reçoit le label « Élu Produit de l'Année 2025 »L'association travaille en étroite collaboration avec les communautés locales et les autres acteurs du tourisme afin de mettre an valeur les paysages et les traductions de la région tout en contribuant à l'économie locale.

40 artisanes réunies sur un même marché

Dans le cadre d'une autre initiative, l'Organisation nationale pour la culture, le sport et le travail a choisi de placer l'artisanat traditionnel et les produits locaux au coeur de son projet « Tanit ». La secrétaire générale de l'organisation, Kawthar Bdiri, explique que l'initiative a rassemblé une quarantaine d'artisanes et qu'un marché artisanal traditionnel a été organisé au « Temple des eaux ».

L'objectif était de mettre en valeur les produits de la région, notamment les produits locaux, et de les promouvoir, tout en offrant aux artisanes une occasion de commercialiser leurs créations.

L'initiative ne s'est pas limitée à la simple exposition des produits ; les artisanes ont également bénéficié de formations, en particulier en marketing, et de nouveaux programmes de formation sont prévus pour la saison prochaine.

Bdiri relève en outre que l'appui du projet Tanit a surtout permis d'établir de nouveaux partenariats, notamment avec l'Association des personnes âgées, le Croissant-Rouge et les Scouts tunisiens. Bdiri estime, en effet, que la collaboration entre les associations et les organisations a permis l'organisation d'événements d'envergure et avec plus d'impact.