Tunisie: Projet « Tanit » - Tourisme alternatif dans le Nord-Ouest - Révéler un potentiel encore inexploité

Longtemps associé aux destinations balnéaires, le tourisme tunisien dispose d'un patrimoine naturel et culturel qui ne demande qu'à être valorisé. Dans le Nord-Ouest, plusieurs initiatives locales accompagnées par le programme « Tanit » misent sur l'écotourisme, la découverte des territoires et les savoir-faire locaux pour faire émerger une offre touristique plus durable et inclusive.

Protéger l'environnement et promouvoir un tourisme écologique et durable : tels sont les dénominateurs communs de Raptor Team, Bit Elmouna, Twiza, Poney Mogods et bien d'autres organisations de la société civile (OSC) implantées dans les gouvernorats du Nord-Ouest tunisien et ayant bénéficié du soutien du programme Tanit, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Leaders International, en partenariat avec Museum Lab.

Rencontrés lors d'une tournée organisée les 26 et 27 août par « Leaders International », les initiateurs de ces projets ont présenté leurs expériences, leurs objectifs et leur engagement en faveur d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement. Ils ont également évoqué leur collaboration avec le programme Tanit ainsi que les réalisations concrétisées dans ce cadre.

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Rappelant que le programme « Tanit » vise à promouvoir en Tunisie un tourisme alternatif, durable et inclusif, Nadeen Salameh, responsable régionale de la communication chez « Leaders International », souligne qu'« au coeur de « Tanit » se trouvent avant tout les personnes et les communautés qui donnent vie à ces expériences : acteurs locaux, artisans, guides, producteurs et membres des communautés qui valorisent leurs régions à travers la nature, le patrimoine, la culture et les savoir-faire locaux ».

Dans nos archives Dès aujourd'hui, les exportateurs tunisiens peuvent bénéficier des nouvelles règles d'origine vers l'UELa philosophie de Tanit repose, en effet, sur la diversification de l'offre touristique au-delà du modèle traditionnel et des sentiers battus, la valorisation du patrimoine naturel et culturel, le soutien aux initiatives locales et la création d'opportunités économiques au profit des communautés et des micro-entrepreneurs.

Le programme ambitionne également d'appuyer des projets innovants et ambitieux susceptibles de contribuer à façonner une nouvelle manière de découvrir la Tunisie. Une approche qui dépasse les destinations traditionnelles pour révéler un autre visage du pays, à travers son patrimoine vivant et des savoir-faire locaux encore souvent méconnus, aussi bien des Tunisiens que des visiteurs étrangers.

Un potentiel touristique encore largement inexploité

Le tourisme en Tunisie ne se limite nullement à la bande côtière ni aux destinations touristiques renommées telles que Tabarka et Aïn Draham. Au Kef, à Jendouba, Nefza, Testour et Zaghouan, les sentiers de montagne, les sites archéologiques, les sources naturelles et l'artisanat pourraient constituer le socle d'un autre type de tourisme, davantage axé sur la découverte de la nature et du patrimoine ainsi que sur la valorisation des ressources locales.

Le potentiel est considérable, mais son exploitation se heurte encore à plusieurs obstacles. Ceux-ci concernent notamment la promotion et la commercialisation des produits locaux, le manque d'infrastructures ainsi que l'insuffisance des formations et l'absence, dans certains cas, de cadres juridiques adaptés à certaines activités de montagne.

C'est précisément pour contribuer à pallier ces lacunes que le programme Tanit accompagne des OSC locales engagées dans la protection de l'environnement et oeuvrant à la promotion d'un tourisme alternatif, durable et inclusif. À travers le soutien apporté à ces initiatives, Tanit entend ainsi contribuer à faire émerger de nouvelles offres touristiques fondées sur les richesses naturelles, culturelles et humaines du Nord-Ouest tunisien, tout en favorisant l'implication des populations locales et la création d'activités économiques durables.