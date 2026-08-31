Tunisie: JM 2026 - Le Tunisien Abdessalem Ayouni décroche sa place en finale du 800m

30 Août 2026
La Presse (Tunis)

Belle performance pour l'athlétisme tunisien sur la piste italienne. Ce dimanche 30 août 2026, à l'occasion de la dixième journée des Jeux Méditerranéens de Tarente, Abdessalem Ayouni a validé son billet pour la grande finale de l'épreuve du 800 mètres.

Engagé dans la seconde série éliminatoire, le champion tunisien a géré sa course avec maîtrise pour franchir la ligne d'arrivée à la quatrième position. Avec un chrono solide de 1:46.93, Ayouni assure l'essentiel et rejoint le cercle fermé des prétendants au podium méditerranéen.

Le rendez-vous est pris pour l'ultime explication : la finale se déroulera ce lundi 31 août 2026 à partir de 18h00 (heure tunisienne). Toute la Tunisie aura les yeux rivés sur Taranto pour pousser son athlète vers une médaille.

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