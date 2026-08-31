Afrique: Ligue 1 - L'Étoile du Sahel décroche son premier succès de la saison face à Métlaoui

30 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'Étoile Sportive du Sahel tient sa première victoire de la saison. Opposée à l'Étoile Sportive de Métlaoui, dimanche à Sousse, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, l'équipe étoilée s'est imposée sur le score de 2 buts à 1.

Après une première période sans but, la rencontre s'est animée dans le dernier quart d'heure. Ayoub Fajjari a ouvert le score pour l'ESS à la 72e minute, donnant l'avantage aux locaux.

La réaction de Métlaoui n'a pas tardé. Cinq minutes plus tard, Oussema Naffati a remis les deux équipes à égalité (77e).

L'Étoile du Sahel a toutefois repris l'avantage peu après. Oussama Abid a transformé un penalty à la 82e minute, offrant aux siens un succès précieux à domicile.

Avec cette victoire, l'ESS lance véritablement sa saison en championnat et engrange ses premiers points après cette deuxième journée.

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