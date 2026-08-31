Egypte: Au pays - Deux jumeaux naissent sains et saufs après le décès de leur mère

Dans des circonstances médicales exceptionnelles, Un hôpital situé dans le sud de l'Égypte, a été le théâtre d'une intervention de la dernière chance. Une jeune femme de 26 ans, enceinte de jumeaux, a été admise dans l'établissement environ 20 minutes après son décès.

Malgré les tentatives de réanimation cardiopulmonaire pratiquées sur la mère, cette dernière n'a pas pu être ramenée à la vie. Cependant, l'examen échographique réalisé en urgence a révélé une activité cardiaque faible mais bien présente chez les deux foetus.

Dans nos archives Report de la libération de la septième vague de prisonniers palestiniensFace à cette course contre la montre, une coordination immédiate a été engagée entre les équipes d'obstétrique, de pédiatrie et de soins intensifs. Transférée d'urgence au bloc opératoire, la défunte a subi une extraction foetale réalisée en une dizaine de minutes.

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Les nouveau-nés ont aussitôt été pris en charge par les pédiatres pour des mesures de réanimation néonatale. Ayant réagi positivement aux soins d'urgence, les deux bébés ont été placés en couveuse au service de néonatologie, où ils demeurent sous observation médicale stricte.