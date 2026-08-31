Tunisie: Projet « Tanit » - Tourisme alternatif dans le Nord-Ouest - Testour - « Bit El Mouna » et l'engagement des femmes dans la production locale

À Testour, les produits agricoles sont transformés en projets menés par des femmes. Depuis 2018, le centre de développement « Beit El Mouna » accompagne 20 femmes dans la transformation des produits agricoles.

La responsable du complexe, Asma Rouissi, explique que la grenade est le produit phare du groupe. Le fruit entier est utilisé pour produire des jus, des confitures, de la mélasse de grenade, etc.

La distillation des herbes médicinales et aromatiques, comme la fleur d'oranger, le géranium et la menthe est une autre activité des femmes de « Bit el Mouna ».

Grâce au soutien de Tanit, un nouvel espace a été créé pour accueillir les visiteurs venus découvrir la cuisine locale. Cet espace remplit désormais une double fonction : accueillir les visiteurs et organiser des formations pour les femmes, explique Asma.

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Dans nos archives Turquie : une croissance plus forte que prévu avec 3,2 % en 2024La prochaine étape consiste à transformer le complexe en coopérative, ce qui permettra aux femmes de développer leurs activités et d'accéder aux marchés internationaux.

« Al Somran » : une association sportive qui oeuvre pour un tourisme responsable

Dans la région d'« Al-Somran » (délégation de Balta Bou Aouane), l'Association des Sports Individuels de Jendouba oeuvre à développer un tourisme local par le biais du sport.

Amal Ouertatani, coordinatrice du projet « Jendouba en mouvement », explique que celui-ci a débuté avec l'idée de promouvoir le tourisme par le sport, avant de s'étendre à l'artisanat traditionnel. Cette extension s'est traduite par une exposition regroupant plus de 25 artisans.

Selon elle, l'association du sport et de l'artisanat offre aux artisans l'opportunité de présenter et de commercialiser leurs produits, tout en attirant des visiteurs dans des régions habituellement peu fréquentées par les touristes.

Elle souligne la nécessité d'élargir la vision du tourisme à Jendouba, en considérant des sites comme « Balta Bou Aouane » tout aussi importants en raison de leurs nombreuses sources naturelles, de leurs sites historiques et de leur patrimoine culturel.