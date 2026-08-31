Congo-Kinshasa: Ebola au pays - 5 945 cas confirmés et 2 862 décès au 28 août 2026

L'épidémie d'Ebola qui frappe l'est de la République démocratique du Congo depuis la mi-mai 2026 a franchi le seuil des 5 900 cas confirmés. Le dernier bilan officiel, arrêté au 28 août, fait état de 2 862 décès et de 1 327 personnes guéries.

Le ministère congolais de la Communication et des Médias a publié un nouveau point de situation sur l'épidémie d'Ebola en RDC. Au 28 août 2026, les autorités sanitaires recensent 5 945 cas confirmés, 2 862 décès et 1 327 guérisons. La riposte reste déployée dans six provinces et 60 zones de santé. Aucune nouvelle zone n'a été touchée au cours des dernières vingt-quatre heures, un signal que les équipes sanitaires interprètent comme un début de stabilisation géographique. Près de 896 malades sont actuellement isolés ou pris en charge en structure hospitalière, et le suivi des contacts atteint désormais 84,4 %.

La province de l'Ituri concentre toujours l'essentiel des contaminations. Les autorités y poursuivent, comme dans les autres provinces affectées, les opérations de surveillance épidémiologique, les campagnes de vaccination et le renforcement des centres de traitement. Cette flambée, déclarée à la mi-mai 2026, est provoquée par le virus Bundibugyo, l'une des souches du virus Ebola. Elle couvre aujourd'hui un vaste territoire, principalement à l'est du pays.

L'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies qualifient cette épidémie de plus rapide jamais observée. Elle se classe d'ores et déjà parmi les plus meurtrières recensées à ce jour. La RDC avait connu seize épidémies d'Ebola avant celle de 2026. La plus grave, survenue entre 2018 et 2020 dans l'est du pays, avait causé 2 299 morts pour 3 381 cas confirmés : la flambée actuelle a donc déjà dépassé ce bilan. À l'échelle mondiale, l'épidémie d'Afrique de l'Ouest de 2014-2016 demeure la plus lourde, avec plus de 11 000 décès.

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