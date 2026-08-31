Madagascar: Basketball 5x5 - U16 garçons - L'Ascut Atsinanana détrône l'ASSM

L'Ascut Atsinanana a dominé l'ASSM Analamanga (54-36) en finale du championnat U16 garçons, dimanche à Ambositra. Supérieurs sous les paniers, les jeunes de Toamasina détrônent les champions en titre.

Le titre change de main et il n'y aura pas de doublé pour l'ASSM Analamanga. Opposés à l'Ascut de Toamasina, dimanche à Ambositra, en finale du championnat de Madagascar U16 garçons, les tenants du titre ont été nettement dominés (36-54). Solides, physiques et maîtres des rebonds, les basketteurs de l'Atsinanana ont imposé leur loi pour décrocher le sacre national.

L'Ascut Atsinanana avait visiblement rendez-vous avec le titre. Dimanche à Ambositra, les jeunes basketteurs de Toamasina ont livré une finale maîtrisée face à l'ASSM Analamanga. De l'entame jusqu'au coup de sifflet final, l'Ascut a pris les commandes d'une rencontre dans laquelle elle s'est montrée supérieure dans quasiment tous les compartiments du jeu.

L'ASSM, qui ambitionnait de conserver la couronne acquise l'an dernier, a rapidement été mise en difficulté. Face à des adversaires plus grands et particulièrement présents sous les paniers, les joueurs d'Analamanga ont eu du mal à s'imposer dans les duels. L'Ascut a profité de son avantage physique pour contrôler les rebonds et creuser progressivement l'écart.

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Parcours remarquable

À la pause, le tableau d'affichage confirmait la domination des représentants de l'Atsinanana : 22-12. Dix points d'écart et surtout l'impression que l'Ascut tenait fermement les rênes de cette finale.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Toamasina n'ont pas tremblé. L'Ascut a continué à mettre la pression et à contenir les tentatives de réaction de son adversaire. À 3 min 42 s de la fin du troisième quart-temps, elle menait 28-22. L'écart s'est ensuite rapidement creusé : 31-22, puis 40-22. Le troisième quart-temps a ainsi largement tourné à l'avantage de l'Ascut, qui a abordé les dix dernières minutes avec une avance confortable.

Dans le dernier acte, les basketteurs de Toamasina n'ont laissé aucune place au suspense. L'ASSM a tenté de revenir, mais l'Ascut a parfaitement géré son avance.

Le score est passé à 46-32. À 2 min 32 s de la fin, l'Ascut menait encore 51-32. L'ASSM a légèrement réduit l'écart à 51-33, mais sa réaction est restée insuffisante pour inquiéter le futur champion. Les joueurs de Toamasina ont gardé la tête froide jusqu'au bout pour conclure la finale sur le score de 54-36.

Ce succès vient couronner un parcours remarquable à Ambositra. L'Ascut Atsinanana a maîtrisé l'ensemble de ses rencontres dans ce championnat national U16. En quarts de finale, les jeunes de l'Atsinanana ont éliminé le NAS (69-59), avant de dominer l'AS Monfort en demi-finale (73-58).

L'Ascut termine ainsi la compétition en beauté. La couronne change de main: l'Atsinanana règne désormais sur le basketball national U16 garçons.