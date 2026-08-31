Madagascar: CHUJRA - Le scanner reprend du service

Le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) se dote d'un nouveau scanner. Cet équipement présente plusieurs avantages.

Après plusieurs années d'arrêt, le service de scanner du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) reprend ses activités. « Nous avons le plaisir d'informer le grand public que le service de scanner est désormais ouvert et fonctionne parfaitement au sein du service d'imagerie médicale du CHU JRA », publie l'hôpital sur sa page Facebook ce week-end.

Offert par l'État, selon une source au sein du ministère de la Santé publique, ce nouvel équipement de pointe « facilite la prise en charge et le traitement des patients qui en ont besoin ».

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Les professionnels de santé se réjouissent de la remise en service de cet équipement. « La présence de ce scanner au sein de l'hôpital présente plusieurs avantages. La sécurité des patients en est le premier », souligne un anesthésiste-réanimateur. Jusqu'alors, les malades devaient être transférés vers un autre établissement pour passer cet examen. « Ce déplacement présente un grand risque pour les patients, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de louer une ambulance. Désormais, il suffit de les conduire en fauteuil roulant ou sur leur lit jusqu'au service concerné », explique-t-il.

Atouts

Le scanner permet d'étudier les anomalies des organes qui ne sont pas visibles à la radiographie ou à l'échographie. Il sert notamment à mettre en évidence des signes de maladies comme les infections, les hémorragies, les tumeurs, les kystes ou encore les fractures.

L'un des principaux atouts de ce scanner dans cet hôpital public réside dans son accessibilité financière. « Il a un coût plus abordable que dans les autres hôpitaux », indique une source au sein de l'établissement. Le tarif exact de l'examen ne nous a pas été communiqué. Mais même s'il s'aligne sur ceux pratiqués dans les autres établissements publics, le scanner sur place évite aux patients des frais de transport supplémentaires.

« En cas d'accident collectif, la direction n'aura plus besoin de solliciter d'autres établissements pour réaliser cet examen médical », poursuit notre source.

L'ancien scanner de l'établissement est hors service depuis des années, selon le personnel. « Pendant la pandémie, les patients atteints de Covid-19 étaient contraints de passer leurs examens dans d'autres centres », se souviennent des médecins sur place. Avant de tomber définitivement en panne, l'équipement avait connu des dysfonctionnements à répétition. « L'appareil était fortement sollicité en raison du nombre élevé de patients pris en charge », explique un responsable du service.