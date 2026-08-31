Madagascar: Tournée presidentielle - Le chef de l'État enchaîne les déplacements

Le colonel Michaël Randrianirina multiplie les déplacements à travers le pays. Après l'Atsimo Atsinanana, le Boeny et le Diana, le chef de l'État devrait poursuivre sa tournée la semaine prochaine.

Un marathon. C'est ce que le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a entrepris ces derniers jours. Il enchaîne les déplacements à travers les régions, ponctués de séries d'inaugurations ainsi que d'événements cultuels et culturels.

À Farafangana, il a notamment présidé, le 21 août à Evato, une cérémonie de consolidation de la fraternité entre huit ethnies. Il a également donné le coup d'envoi de l'ASIEF 2026 et pris part à un événement culturel. Le locataire d'Iavoloha a ensuite mis le cap sur Sainte-Marie, jeudi, où il a présidé un festival. Durant le week-end, il s'est successivement rendu à Mahajanga et à Nosy Be.

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À Mahajanga, le chef de l'État a notamment consacré son déplacement à l'inauguration des travaux d'élargissement du port de la cité des Fleurs. Selon les explications fournies, cette infrastructure occupe une place stratégique dans les échanges maritimes et le développement économique de la région. Le colonel Michaël Randrianirina a également évoqué la nécessité de renforcer les infrastructures et les capacités de la ville.

Son passage à Nosy Be a, pour sa part, été marqué par des échanges avec les responsables locaux et la population. Plusieurs sujets touchant directement le quotidien des habitants ont été abordés, notamment l'approvisionnement en eau, les infrastructures routières et les difficultés rencontrées dans différents secteurs. Les enjeux liés au développement de l'île et aux services publics ont ainsi occupé une place importante dans les échanges.

Cap sur Manandriana

Le chef de l'État a également pris part, hier, au culte de clôture du congrès des jeunes de l'Église protestante FJKM, qui s'est tenu à Nosy Be. Cette série de déplacements intervient alors que les autorités cherchent à donner une visibilité accrue à l'action de l'Exécutif sur le terrain. La présence du chef de l'État dans différentes régions lui permet également de recueillir directement les préoccupations des populations et des responsables locaux.

La tournée présidentielle ne devrait pas s'arrêter à Nosy Be. Sauf changement de programme, le colonel Michaël Randrianirina devrait poursuivre ses déplacements la semaine prochaine, avec un passage annoncé à Ambositra, puis à Manandriana. Il devrait notamment prendre part à un événement mettant l'accent sur la culture et les produits locaux.

Cette succession de visites tend également à renforcer la proximité du chef de l'État avec la population. Au-delà des discours et des annonces, ces déplacements constituent une occasion pour lui de constater l'état des infrastructures, de mesurer les difficultés rencontrées localement et de rappeler les priorités de son programme, selon les communiqués de la présidence de la Refondation de la République.