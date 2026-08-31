Madagascar: Palais des sports - Raboussa partage la scène avec ses fils

Pour clôturer ses 25 ans de scène, Raboussa a retrouvé hier un Palais des Sports comble, entouré notamment de ses fils.

Un Palais des Sports plein à craquer, un public majoritairement jeune et un moment de complicité familiale sur scène : Raboussa a marqué la clôture de ses 25 ans de scène en partageant le spectacle avec ses deux fils, Milay et Redahy. Organisé dans le cadre de « Revy », le rendez-vous a réuni les fidèles de l'artiste autour de ses titres phares et de plusieurs invités.

Parmi les moments forts, Milay, le premier fils de Raboussa, l'a rejoint sur scène pour un duo sur « Efa Fantatrao ». Le public a particulièrement apprécié cette prestation. Son frère Redahy a, de son côté, proposé une prestation de beatbox. Pour les deux fils, partager la scène avec leur père est un moment particulier. « C'est agréable d'être avec lui sur scène », expliquent-ils. Ils avaient déjà eu l'occasion de l'accompagner au Palais des Sports et à Antsahamanitra.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le spectacle a fait la part belle aux chansons qui ont marqué la carrière de Raboussa, avec notamment « Kaiz » et « Hisolo Tsiky ». Plusieurs artistes invités sont également montés sur scène. 18.3 a interprété, entre autres, « Tonga Ndray», tandis que Marion a participé au spectacle avec « Quand t'as là », parmi les autres collaborations de la soirée.

Une carrière qui se transmet

Cette clôture des 25 ans intervient après le lancement de cette célébration au Palais des Sports en août 2025. Pour Raboussa, cette étape est l'occasion de partager son parcours avec ceux qui l'ont accompagné. « 25 ans de scène, ce n'est pas rien. Il y a eu des hauts et des bas, des moments difficiles, des joies et des personnes qui nous ont beaucoup soutenus.»

Sur scène, l'artiste a également conservé la formule musicale qu'il développe depuis 2011 : un rap acoustique hybride, associant rap, DJing et musique jouée en direct. Il était entouré de Volamihanta, Nino au clavier, Herz aux platines, Fy à la batterie, Pa à la guitare, Nanja à la basse et d'un saxophoniste.

Raboussa compte aujourd'hui 25 ans de présence sur scène, même si son parcours sous ce nom artistique remonte à 30 ans. Son histoire discographique est notamment marquée par « Rap Mandrakizay », sorti en 2003. Il s'est ensuite davantage tourné vers la sortie de singles, tout en adaptant sa musique aux nouveaux modes de diffusion, notamment sur les réseaux sociaux.

Cette longévité n'empêche pas l'artiste de toucher les jeunes générations. Après avoir constaté que son public avait progressivement vieilli, Raboussa observe aujourd'hui un regain d'intérêt des jeunes auditeurs, notamment depuis la sortie de nouveaux morceaux au début de 2026.

Le spectacle « Revy » s'inscrit ainsi comme un rendez-vous entre générations : celui d'un artiste qui célèbre un quart de siècle de scène tout en laissant progressivement une place à ses fils dans son univers musical.